Angličania konečne vo vyraďovacej fáze prelomili nemecký komplex: Southgate čakal na pomstu 25 rokov

Prepísali históriu. Futbalisti Anglicka po 55 rokoch konečne „prešli“ vo vyraďovacích zápasoch MS či ME cez svojho odvekého rivala Nemecko. Stalo sa tak v utorňajšom osemfinále, v ktorom zverenci Garetha Southgata (50) vyhrali 2:0.

A práve pre kouča Albiónu to bol špecifický zápas, keď sa počas ME 1996 ešte ako reprezentant stal nešťastným hrdinom semifinále s Nemcami. Ako jediný totiž nepremenil v rozstrele penaltu a pochoval tak nádeje tímu na finále. Včerajšia pomsta mu však vyšla dokonale!

Angličania pred utorňajším víťazstvom 2:0 naposledy Nemcov v súťažnom stretnutí vo Wembley pokorili v roku 1966 vo finále majstrovstiev sveta. Vo vyraďovacích zápasoch MS v rokoch 1970, 1990 aj 2010 a semifinále EURO 1996 vždy dominovali Nemci. Súčasný tréner Anglicka Gareth Southgate by práve na európsky šampionát, ktorý sa konal pred 25 rokmi, najradšej zabudol.

„Nechcem to brať ako nejakú pomstu. Čo sa mi vtedy stalo, nemá žiadnu súvislosť so súčasnosťou,“ odmietal paralely anglický kouč ešte pred zápasom. Tvrdil, že pre túto generáciu hráčov to nie je ani trochu dôležité a že to bolo o tom, ako sa jeho zverenci na súboj s Nemcami pripravia. Aj keď pripúšťa, že penaltové zlyhanie v sebe nikdy neuzavrel. „Nemôžem to uzavrieť hlavne kvôli spoluhráčom, s ktorými som vtedy hrával. Ale mám šancu urobiť niečo teraz. Cítim tú fantastickú atmosféru, ktorá sa výhrou nad Nemcami v krajine vytvorila. Všetci teraz veria, že môžeme získať titul. Hráči aj ja sme na to pripravení,“ dodal kouč anglickej reprezentácie.