Benitez má nového zamestnávateľa: Po dobrodružstve s Hamšíkom sa vracia do Premier League

Novým trénerom anglického futbalového klubu FC Everton sa stal Rafael Benitez.

Vo funkcii nahradil Carla Ancelottiho, ktorý už skôr zamieril do Realu Madrid. Šesťdesiatjedenročný Španiel podpísal zmluvu na tri roky. "Rafa nás ohúril svojimi skúsenosťami a znalosťami, ale nad tým všetkým bola jeho túžba pripojiť sa ku nám. Angažovali sme ho, pretože veríme, že Evertonu pomôže k úspechu," citoval web BBC väčšinového majiteľa Evertonu Farhada Moshiriho.

Benitez viedol do januára čínsky Ta-lien I-fang aj so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom. Predtým pôsobil v Newcastli, ktorý trénoval v období 2016-2019 a v roku 2018 doviedol do klubu Martina Dúbravku. V sezónach 2003/2004 až 2009/2010 bol na lavičke FC Liverpool, do ktorého v roku 2008 získal Martina Škrtela. Okrem toho trénoval aj Valenciu, Inter Miláno, Real Madrid či SSC Neapol.