Švédov pochoval infarktový záver predĺženia: Ukrajina sa teší z postupu do štvrťfinále

Futbalisti Ukrajiny sa stali posledným štvrťfinalistom EURO 2020. V utorkovom osemfinálovom stretnutí zvíťazili v Glasgowe nad Švédskom 2:1 po predĺžení. V boji o semifinále si zahrajú v sobotu 3. júla o 21.00 SELČ v Ríme s Anglickom, ktoré vo Wembley zdolalo Nemecko 2:0.

Švédi, ktorí v skupine zdolali Slovensko gólom z penalty 1:0, prehrávali od 27. minúty, keď sa volejom presadil Oleksandr Zinčenko. Tre kronor vyrovnali v 43. minúte, keď dal štvrtý gól vo štvrtom zápase na turnaji Emil Forsberg po tečovanej strele. V druhom polčase strelci mlčali, duel dospel do predĺženia, v ktorom videl červenú kartu za faul Marcus Danielson a v 120.+1 minúte rozhodol hlavou Arťom Dovbyk.

Osemfinále

Glasgow

Švédsko - Ukrajina 1:2 pp (1:1, 1:1)

Góly: 43. Forsberg - 27. Zinčenko, 120.+1 Dovbyk, ŽK: Kulusevski, Forsberg - Jarmolenko, Dovbyk, ČK: 99. Danielson (Švéd.). Rozhodovali: Orsato - Giallatini, Preti (všetci Tal.), 9221 divákov.

Švédsko: Olsen - Lustig (83. Krafth), Lindelöf, Danielson, Augustinsson (83. Bengtsson) - S. Larsson (97. Claesson), Olsson (101. Helander), Ekdal, Forsberg - Kulusevski (97. Quaison), Isak (97. Berg)

Ukrajina: Buščan - Karavajev, Zabarnyj, Kryvcov, Matvijenko - Sydorčuk (118. Bezus), Stepanenko (95. Makarenko), Zinčenko - Jarmolenko (106. Dovbyk), Jaremčuk (91. Besedin, 101. Cygankov), Šaparenko (61. Malinovskij)

Duel v dobrom tempe začali aktivitou Švédi, ale prvú veľkú šancu mal ich súper. V 11. minúte nebezpečne vystrelil Jaremčuk, ktorý prinútil k dobrému zákroku brankára Olsena. Na druhej strane to v 19. minúte nebezpečne skúsil Isak, no jeho krížna strela letela vedľa. Skóre sa prvýkrát menilo v 27. minúte a do vedenia išla nečakane Ukrajina. Po peknej kombinácii Jarmolenko vonkajškom prehodil loptu na druhú stranu šestnástky, kde ju volejom upratal do siete Zinčenko. Švédi mohli vyrovnať v 29. minúte, priamy kop technicky zakrútil Larsson, ale brankára Buščana neprekabátil. Na 2:0 mohol dať o tri minúty neskôr Jarmolenko, spracoval si odrazenú loptu, ale vystrelil len nad hornú tyč Olsenovej brány. Švédi hľadali cestu k vyrovnaniu a podarilo sa im to v 43. minúte. Forsberg opäť dokázal dobrú formu a jeho strela ľavačkou, ktorú ešte tečoval obranca Zabarnyj, preskočila Buščana.

Rušný futbal sa hral aj po zmene strán. Opäť ho začali lepšie severania a v 54. minúte tesne minul Larsson. Ukrajina vzápätí nastrelila Sydorčukom tyč, na druhej strane tiež do konštrukcie brány trafil po aktivite Isaka Forsberg. Švédi sa dostali do tlaku, Isak zbehol za ukrajinskú obranu a minul, bol však v ofsajde. Švédi hrali do plných, ukrajinský blok im robil problémy. V 66. minúte Kulusevski tvrdou strelou poriadne natiahol Buščana, ten vyrazil loptu na roh. Z následného protiútoku vystrelil v dobrej pozícii slabo Jarmolenko. V 69. minúte sa opäť famózne ukázal Forsberg, po peknom prieniku do pozície jeho tvrdá technická obaľovačka takmer zlomila brvno. V záverečnej 15-minútovke to bol úporný boj o každý meter ihriska, hráčom dochádzali sily a kopili aj nepresnosti. V 89. minúte ukrajinská obrana zaspala, Kulusevski jej po nábehu utiekol, ale obranca Zabarnyj na poslednú chvíľu jeho strelu odvrátil na roh.

Muselo sa predlžovať 2x15 minút a v 99. minúte videl po tvrdom zákroku na koleno Besedina okamžitú červenú kartu Danielson. Zranený Besedin nedohral, no Ukrajina hrala 20 minút presilovku. Švédov zatlačila, tí ale odolávali až do úplného nadstavenia extračasu. V ňom rozhodol po centri Zinčenka hlavou striedajúci Dovbyk.