Kritizovanému Moratovi hrozili smrťou jeho detí: Pomohol mu psychiater

Odfúkol si ako nik! Bol najkritizovanejším hráčom Španielska. Počas bojov v E-skupine majstrovstiev Európy mu doma nevedeli prísť na meno.

Útočník Alvaro Morata (28) trpel ako málokto. Psychoteror voči nemu sa vystupňoval po remíze s Poľskom. Hoci strelil vedúci gól, Španieli tesné vedenie neudržali. Po záverečnom dueli skupiny si na ňom vybili zlosť ešte viac, keďže nepremenil pokutový kop proti Slovensku.

Trápili sa trojnásobní majstri Európy, trápil sa aj Morata. Hnev proti nemu však zašiel priďaleko. „Viem, že som v posledných zápasoch nehral tak dobre, ako som dúfal. Dostal som veľa správ, veľa urážok. Aj na adresu mojej rodiny. Niektorí ľudia dokonca písali, že si želajú smrť mojich detí,“ šokoval útočník vyhlásením pre španielske médiá. Priznal, že navštívil aj psychiatra. „Spoluhráči sa mi smejú a robia si vtipy. Mne to však pomáha, keď sa môžem o tom s niekým porozprávať.“

Najlepšiu odpoveď dal Morata všetkým neprajníkom v bláznivom osemfinálovom zápase proti Chorvátsku (5:3 PP). V predĺžení si spracoval center Olma a ľavačkou nezadržateľne pod brvno skóroval na 4:3. Bol to víťazný, postupový gól, hoci Španieli pridali aj piatu poistku. Z nenávideného útočníka sa stal zrazu národný hrdina. Tréner Luis Enrique vystriedal dovtedy všetkých šesť povolených hráčov, no jeho nechal na ihrisku. Veril mu.

„Nemyslím si, že existuje na svete reprezentačný tréner, ktorý by si nevážil Moratu za to, čo robí pre mužstvo. Je dominantný vo vzduchu, silný na zemi a dáva góly. Takého útočníka si musíme ceniť. Máme šťastie, že hrá za nás,“ vyhlásil Enrique. Tento zápas sa zapíše do histórie EURO ako gólovo druhý najbohatší. Rekordom je zatiaľ deväť lôpt v sieti zo zápasu Francúzsko – Juhoslávia (4:5) na ME 1960.

GÓLOVO NAJBOHATŠIE DUELY NA EURO

9 gólov

1960 Francúzsko – Juhoslávia 4:5

8 gólov

2021 Chorvátsko – Španielsko 3:5 PP

7 gólov

2000 Juhoslávia – Španielsko 3:4

2000 Holandsko – Juhoslávia 6:1

2016 Francúzsko – Island 5:2