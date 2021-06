Prehra s Českom ho stála flek: De Boer končí na lavičke Holandska

Frank de Boer už nebude trénovať holandskú futbalovú reprezentáciu.

S vedením národného zväzu KNVB sa na ukončení spoluprácu dohodol po neúspechu na majstrovstvách Európy, kde Holanďania prehrali v osemfinále s Čechmi 0:2.

Päťdesiatjedenročný bývalý obranca viedol národný tím od vlaňajšieho septembra, keď nahradil na poste Ronalda Koemana. V skupinovej fáze ME 2020 jeho zverenci vyhrali všetky tri zápasy, sklamanie však zažili hneď na úvod vyraďovacej fázy. De Boer sám nechcel pokračovať vo funkcii, čo bolo podľa oficiálneho webu KNVB v súlade s jeho kontraktom. Na jeho predĺženie bol potrebný minimálne postup do štvrťfinále.

"Je úplne jasné, že sme nesplnili cieľ. Pri nástupe do funkcie som si uvedomoval, že je to česť, výzva, ale aj veľký tlak. Ten sa momentálne stal neúnosným a nebolo by vhodné, aby som pokračoval, nie v situácii, keď na Holandsko čakajú dôležité súboje v kvalifikácii MS 2022. Chcem sa poďakovať všetkým fanúšikom, hráčom aj manažmentu, ktorý vytvára špičkové podmienky," uviedol v utorok De Boer.

UPOZORNENIE: Správa je rozšírená z briefu o dva odseky.

ak ms