Mbappé ako jediný zlyhal: Chcel som pomôcť, cítim sa spustošený

Kylian Mbappé (22) strelil v uplynulej sezóne najvyššej francúzskej súťaže 27 gólov a ďalších 15 pridal v pohárových zápasoch doma aj v Európe.

Útočník PSG Kylian Mbappé má trhovú hodnotu 160 miliónov eur, napriek tomu nestrelil na Euro 2020 ani jeden gól a ako jediný zlyhal aj v penaltovom rozstrele v osemfinále proti Švajčiarsku.

Úchvatné futbalové divadlo so šiestimi gólmi v Bukurešti držalo fanúšikov Švajčiarska a Francúzska v napätí takmer do polnoci a opona spadla až po zákroku Yanna Sommera po strele Mbappého v piatej sérii pokusov z bieleho bodu. Zatiaľ čo Francúzi ako úradujúci majstri sveta a finalisti uplynulého európskeho šampionátu predčasne cestujú domov, Švajčiari zlomili osemfinálové prekliatie na vrcholných podujatiach a v osmičke najlepších vyzvú Španielov.

"V tejto chvíli je pre mňa veľmi ťažké otočiť stránku a ísť ďalej. Veľmi som chcel pomôcť svojmu tímu, ale pomýli som sa a po penaltách sa cítim spustošený," kajal sa Kylian Mbappé na sociálnej sieti. Stále iba 22-ročný útočník bol pred troma rokmi na MS v Rusku jedným z hlavných útočných pilierov Francúzska na ceste k titulu, šampionát v 12 mestách Európy ho však nezastihol v najlepšej forme.

"Dnes asi nezaspím. Stále myslím na to, ako som sklamal fanúšikov. Napriek tomu sa im chcem poďakovať za podporu a vieru v naše sily. Dôležité bude dostať sa z toho a vrátiť sa do deja silnejší. Som maximálne sklamaný, ale patrí sa pogratulovať Švajčiarom a zaželať im veľa šťastia v pokračovaní na šampionáte," dodal Mbappé vo svojej ospravedlňujúcej reakcii k fanúšikom.

Zatiaľ čo skvostný francúzsky útok úplne neprepadol, horšie to bolo s obranou, ktorá mala proti Švajčiarom veľké diery. Francúzi inkasovali tri góly vo vyraďovacej časti na záverečnom turnaji ME prvýkrát od premiéry tohto podujatia v roku 1960. Vtedy prehrali s hráčmi bývalej Juhoslávie 4:5. A Švajčiari v pondelok večer zlomili vskutku bradatú štatistiku. Naposledy predtým uspeli vo vyraďovacej časti na vrcholnom podujatí ešte na majstrovstvách sveta v roku 1938. "Švajčiarsko prehralo všetky tri penaltové rozstrely v súťažnom zápase, ktoré absolvovalo pred postupom cez Francúzov," pripomenul oficiálny web UEFA.

"To bol ale zápas! Dali sme do toho srdce a charakter. Nikdy predtým sme sa nedostali cez osemfinálovú fázu, ale raz to muselo prísť. Keď sme za stavu 1:0 nepremenili pokutový kop a neskôr súper viedol 3:1, bolo to pre nás veľmi náročné. Som preto hrdý na celé mužstvo, že sa nepoložilo a vrátilo sa do zápasu. Stále sme verili v seba a odmena sa dostavila," zhodnotil brankár "Nati" Yann Sommer. Švajčiarsky kapitán Granit Xhaka rád skonštatoval: "Píšeme históriu švajčiarskeho futbalu. Čakajú nás teraz Španieli, ale my ďalej snívame."