Luhový chváli Čechov a kritizuje Slovákov: V čom vidím zásadný rozdiel?

Už niekoľko rokov žije u našich západných susedov. Bývalý slovenský útočník Ľubomír Luhový (54) si nedal ujsť osemfinálový duel, v ktorom Česko senzačne zdolalo Holandsko (2:0) a v sobotňajšom štvrťfinále zabojuje proti Dánsku o postup medzi kvarteto najlepších tímov majstrovstiev Európy.

Česi zvládli náročný súboj znamenite. Takticky i herne bez väčších chýb. „Bolo by klamstvom tvrdiť, že som očakával ich postup ďalej. Po prehre s Angličanmi boli mierne kritizovaní, lebo niektorí ich hráči sa v zápase na Wembley len hľadali. Napríklad obávaný Tomáš Souček, ale aj ďalší. Treba však dodať, že obe mužstvá mali už pred duelom zabezpečený postup zo skupiny,“ uviedol Luhový pre Nový Čas.

S Holanďanmi to už bola vyraďovačka, v ktorej zvyčajne rozhodujú detaily. Stačí jediná chyba či zaváhanie a úsilie celého tímu je preč. „V priebehu niekoľkých sekúnd sa udiali dve situácie, ktoré ovplyvnili priebeh zápasu. Holanďan Malen nepremenil samostatný nájazd a hneď z protiútoku za hru rukou v pozícii posledného hráča bol vylúčený De Light. Čakal som, že Holanďania sa s oslabením vyrovnajú, ale zlomilo ich to.“

Mužstvo trénera Jaroslava Šilhavého dokonale využilo ponúknutú príležitosť a dvoma gólmi vyradilo jedného z favoritov na titul. „Česi podali kvalitný výkon. Majú neskutočnú silu v tom, že ich hráči hrávajú pravidelne v kluboch a navyše v základných zostavách. Sú fyzicky dobre stavaní a kondične skvele pripravení. Český hráč veľmi rád reprezentuje. To bolo v tomto zápase vidieť. Každý zapadol do tímu a na ihrisku nechali všetky sily,“ tvrdí Luhový.

Podľa niekdajšieho útočníka bratislavského Interu, Banskej Bystrice, Trnavy či Petržalky pomáha českej reprezentácii konkurenčné prostredie v domácej lige, kde prím tvrdia Slavia a Sparta. Vo štvrťfinále čakajú našich susedov húževnatí Dáni, ktorí dvakrát za sebou nadelili súperom (Rusko, Wales) po štyri góly. „Dáni hrajú poctivý futbal. Bude to taktická bitka. Česi majú na to, aby ich zdolali, no pozor, Dáni sú veľmi dobre atleticky pripravení.“

Luhový kladie Čechov do protipólu so Slovákmi, ktorí skončili na šampionáte už v základnej skupine. „Víťazstvo nad Poľskom bolo o.k. No v druhom zápase proti Švédom sa mali jednoznačne sústrediť na zisk potrebného bodu, ktorý by stačil na postup. V tom súboji im však chýbalo viac úsilia. Nestačí ho ukázať v každom treťom-štvrtom zápase. Naši hráči nehrávajú v kluboch, nemajú formu, fyzicky i mentálne nie sú silní a odolní. V tom vidím podstatný rozdiel oproti Čechom.“