Dvojgólový hrdina Kasper Dolberg pôvodne ani nemal hrať: Dánska rozprávka pokračuje

Svetoznámy dánsky rozprávkár Hans Christian Andersen by bol hrdý a pyšný. Severania na deň presne 29 rokov po zisku titulu majstra Európy rozprášili Wales 4:0 a postúpili medzi najlepších osem tímov šampionátu.

V stredajšom štvrťfinále narazia na Česko, ktoré zdolalo Holandsko 2:0. Hrdinom zápasu bol Kasper Dolberg (23), autor dvoch gólov, ktorý pôvodne ani nemal nastúpiť.

Útočník francúzskeho Nice dostal príležitosť namiesto zraneného Yussufa Poulsena a vystrieľal Dánom, ktorých prišiel pred zápasom povzbudiť aj Christian Eriksen, postup. Twitterový účet EURO ho ihneď premenoval na Kaspera Goalberga. Tri roky obliekal dres Ajaxu a amsterdamskú Arenu dokonale pozná. Na jej trávniku pridal góly s poradovým číslom 30. a 31.

„Je to šialené. Neskutočné. Som nesmierne šťastný. Toto som určite nečakal. Najmä po tom, čom som doteraz sedel len na lavičke náhradníkov. Keď sme však prichádzali na štadión, tušil som, že ma čaká niečo zvláštne. Cítil som sa ako doma. Všetko do seba skvelo zapadlo,“ povedal Dolberg pre uefa.com. Aj vďaka nemu sa Dáni postarali o rekordný zápis. Sú prvým tímom v histórii ME, ktorý dal v dvoch za sebou idúcich zápasoch štyri góly.

Dolberg nemá za sebou vydarenú sezónu. V Nice, ktoré skončilo na 9. mieste francúzskej Ligue 1, nastrieľal iba šesť gólov. Tréner Kasper Hjulmand sa vpredu doteraz spoliehal na iných hráčov. Proti Walesanom však ukázal na neho a bol to šťastný ťah.

„Máme v ňom hviezdneho útočníka. Zatiaľ príliš nehral, ale na tréningoch som videl, že je fit. Ako bývalý hráč Ajaxu musel na tomto ihrisku skórovať. Mal som z neho dobrý pocit. Bol fantastický,“ zložil Dolbergovi kompliment dánsky kouč.

Kasper Dolberg

- seniorskú kariéru začal v Silkeborgu

- tri roky strávil v Ajaxe Amsterdam

- po prvej sezóne ho vyhlásili za talent roka

- za 21 miliónov eur prestúpil do OGC Nice

- fanúšikovia ho vlani zvolili za hráča roka

- polícii nahlásil krádež hodiniek za 70 000 €

- k činu sa priznal spoluhráč Diaby-Fadiga