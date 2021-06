Futbalista Lukaku naložil Ronaldovi: Prečo na neho žiarli?

Belgický futbalista Romelu Lukaku (28) obdivuje Cristiana Ronalda (36), no zároveň si myslí, že Portugalčan žiarli na jeho silné stránky.

Uviedol to v rozhovore pre Sky Sport Italia. Obaja sa spolu stretnú vo vzájomnom zápase na ME, v nedeľu 27. júna Belgičania nastúpia v osemfinále proti Portugalčanom.

Navzájom si však konkurujú aj v talianskej sérii A. Lukaku hrá za Inter Miláno, Ronaldo za Juventus Turín.

"Dal viac gólov, ale my sme získali titul. Pre mňa bolo obzvlášť dôležité získať túto trofej. To bol môj cieľ. Ronaldovi závidím jeho dribling a strelu. No zároveň si myslím, že žiarli na moju silu a presnosť," uviedol Lukaku.

O postup do štvrťfinále zabojujú Belgičania s Portugalskom na na štadióne Olimpico v Seville. Úvodný výkop je na programe o 21:00 h.