Prezident SFZ Kováčik podržal Tarkoviča po blamáži na Eure: Nechce robiť unáhlené závery!

Na vynášanie súdov si necháva čas do budúceho týždňa. Prezident slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik (58) nechcel niekoľko hodín po návrate domov robiť unáhlené závery z účinkovania reprezentácie na EURO.

Zatiaľ sa teda jednoznačne nevyjadril k ďalšej budúcnosti verejnosťou kritizovaného trénera Štefana Tarkoviča. Pre Nový Čas však uviedol, že debakel 0:5 so Španielskom môže v konečnom dôsledku náš futbal nakopnúť!

Ako by ste niekoľko hodín po návrate zo šampionátu zhodnotili výsledky slovenskej reprezentácie?

Prvé dva zápasy zniesli kritériá adekvátne k mužstvu, ktoré dnes máme a k minutáži hráčov v kluboch, v ktorých hrávajú. A ten posledný zápas so Španielmi to jednoducho nezniesol. Asi takto by som to v tejto chvíli vyhodnotil. Zdôrazňujem, že je to hodnotenie iba niekoľko hodín po návrate z EURO.

Kedy môže futbalová verejnosť očakávať váš výstup k účinkovaniu na ME?

Budúci týždeň si spolu s realizačným tímom urobíme analýzu nášho účinkovania a potom sa vyjadrím k šampionátu komplexnejšie.

Predsa len, čo vás potešilo a sklamalo počas tých dvoch týždňov?

Potešilo ma to, že sme dokázali vyhrať nad Poľskom, lebo sme v tomto zápase neboli favoritom, a sklamal ma zápas so Španielskom.

Prehrať 0:5 na takomto fóre je ozaj silná káva. Čo vy na to?

Mrzí ma to a nebolo to dôstojné. Ale musíme si uvedomiť, s kým sme hrali, a že nie sme futbalová veľmoc. A už sa nám to v minulosti niekoľkokrát stalo. Doma s Walesom 2:5 a s Arménskom 0:4. A vždy sme sa po takýchto výsledkoch dokázali postaviť na nohy a dosiahnuť úspech.

Môžete povedať, či bude na lavičke pokračovať reprezentačný tréner Štefan Tarkovič? Na jeho hlavu sa zniesla kritika v súvislosti s výkonmi reprezentácie?

Opakujem, je niekoľko hodín po návrate. Rozprával som sa s ním iba súkromne a to vám nebudem hovoriť. Ale poviem vám jednu zásadnú vec. Slovenskí tréneri, ktorí boli na šampionátoch, pracovali s mužstvom dva roky. Štefan Tarkovič mal teraz iba tretí zraz. Prvý bol barážový so Severným Írskom, druhý kvalifikačný (MS Katar 2022, pozn. red.), kde musíš odohrať tri zápasy a nemôžeš nič urobiť, a teraz mal prvýkrát mužstvo dlhšie pokope. Kto teda chce, odpoveď si nájde, kto nebude chcieť, tak si ju nenájde.