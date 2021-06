Tréner futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič po návrate z EURO: Ako sa obhajoval po fiasku!

Mužstvo ukázalo charakter. Na šampionáte zvládlo dva zápasy. Skončiť na lavičke národného tímu sa nechystá. O generačnej výmene hráčov nemá žiadne informácie. Vie, čo je najväčším problémom reprezentácie.

Chce, aby hra nášho tímu vyzerala v budúcnosti inak. Aj to sú vyhlásenia a témy, ktorým sa venoval tréner našich futbalistov Štefan Tarkovič (48) po príchode z ME.

Pri tretej účasti na vrcholnom podujatí sa hráčom spod Tatier prvý raz nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny. Po sľubnom víťazstve nad Poľskom prišla prehra so Švédmi a nakoniec päťgólový debakel od Španielov. Tarkovič to globálne nehodnotí ako neúspech.

„Mužstvo predviedlo maximum, na čo má. Hralo na hranici svojich možností. Proti Poľsku a prvý polčas so Švédmi ukázalo charakter. Duel so Španielmi sme nezvládli mentálne ani fyzicky. V tabuľke sme skončili pred Poľskom, čo beriem ako pozitívum.“

Kvalifikácia i turnaj potvrdili, že hra našej reprezentácie vyšla z módy. Je nudná, príliš defenzívna až pasívna a divácky neatraktívna. Neatakujeme súčasné trendy v dynamike pohybu, v narábaní s loptou, vo flexibilite na vývoj situácie. Vlak s konkurenciou sa nám čoraz viac vzďaľuje.

„Chceli sme eliminovať ofenzívnu silu súperov. Ak by sme išli proti nim s iným taktickým zámerom, mohli sme na to doplatiť viac. Keby sme prehrali všetky tri zápasy, vyčítali by mi, že sme hrali naivne a otvorene,“ argumentuje tréner.

Faktom však je, že Slováci trafili na šampionáte iba poľskú bránku. Odvtedy, čo bolo 200 minút, sa im to už nepodarilo. So Španielmi sa takmer nedostali s loptou do šestnástky. Tarkovič je pripravený pokračovať pri tíme počas jesennej kvalifikácie MS 2022.

„Stále tvrdím, že toto mužstvo potrebuje čas a trpezlivosť. Či to bude so mnou, alebo bezo mňa, to ja nerozhodnem. Ja si za svojou prácou stojím. Mužstvo sme posunuli ďalej,“ tvrdí.

Generačná výmena hráčov sa podľa neho nechystá. „Ani jeden z hráčov neprejavil záujem skončiť v reprezentácii.“ Tréner vie, kde národný tím tlačí topánka najviac.

„Najväčší problém je, že hráči sa nepresadzujú v kluboch. Potom nemajú sebavedomie a hernú kondíciu ako súperi, proti ktorým sme hrali. Oni si dokázali šance vytvoriť, my nie. Chcem tento problém riešiť. Chcem, aby naša hra vyzerala inak. Najmä v krídelných priestoroch,“ zdôraznil Tarkovič.