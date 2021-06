Odborníci sa zhodli, že iba defenzíva nemohla viesť na ME k úspechu: Toto je 7 príčin zlyhania!

Na viac momentálne nemáme. V tom sa po skončení účinkovania slovenskej futbalovej reprezentácie na EURO zhodli renomovaní odborníci.

Bývalí reprezentační kouči Dušan Galis (71), Ján Kocian (63) a extréner Milan Lešický (75) svorne tvrdia, že k trom získaným bodom sme sa dopracovali len vďaka defenzívnym taktikám, lebo na modernejšiu, útočnú hru jednoducho nemáme! A na viac, ako konečné tretie miesto v skupine, nám chýbajú osobnosti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Slovenská futbalová reprezentácia sa so šampionátom rozlúčila debaklom so Španielskom, keď v druhom zápase za sebou nevystrelila na bránu a navyše hráči robili neuveriteľné individuálne chyby. Našou najslabšou stránkou je útočná hra. Myslí si to aj bývalý reprezentačný tréner Dušan Galis, ktorý dáva za príklad Maďarov, ktorých sme síce v kvalifikácii zdolali, ale na šampionáte sa oni prezentovali výbornou hrou. Dlhoročný glosátor pomerov v slovenskom futbale a naslovovzatý odborník Milan Lešický zase hovorí, že je potrebné povedať si pravdu. Aká teda je?

Prečo sme nepostúpili?

1. celková stagnácia futbalu

2. nevychovávame osobnosti

3. malé investície do futbalu

4. príliš defenzívna taktika

5. niektorí hráči za zenitom

6. chýbajú nám kreatívni hráči a útočníci

7. reprezentantom chýba z klubov zápasová prax

Ako to videli odborníci?

Milan Lešický (75) : Príčinou je systémová chyba štátu

"My nie sme pripravení na generačnú výmenu. Nemáme adekvátnu náhradu za relatívne úspešnú generáciu. Nevychovávame osobnosti, strelcov a tvorcov hry. Je to systémová chyba slovenského štátu po revolúcii. Neinvestovalo lo sa 30 rokov do športu mládeže do 15 rokov. Všetky kolektívne športy stagnujú. Ale je to čiastočne chyba aj futbalu. Umiestnenie na EURO nie je neúspechom. Skončili sme tretí v skupine. Tréneri vytlačili z tohto hráčskeho kádra, kde je čoraz menej osobností, maximum. Dosiahli to defenzívnymi taktikami, lebo na modernejšiu hru s týmito hráčmi nemáme. A je mi to ľúto. Keď budeme mať v top ligách 8 - 10 hráčov, ktorí pravidelne hrávajú, tak automaticky budeme patriť k európskej špičke. To už bolo a mnoho rokov budeme čakať, kedy to zase bude.“

Dušan Galis (71) : Hráči väčšinou nehrávajú v kluboch

„Problém v našich výkonoch na majstrovstvách vidím aj v tom, že naši hráči na rozdiel od tých, proti ktorým nastupovali na EURO, väčšinou nehrávajú vo svojich kluboch. A mesiac pred šampionátom sa nemôžu dostať do formy.“

Ján Kocian (63): Nič sme prakticky neukázali smerom do ofenzívy

„Nemyslím si, že o postup do osemfinále európskeho šampionátu sme prišli v záverečnom zápase proti Španielom. Tí sú kvalitatívne niekde inde ako naša reprezentácia. Chlieb sa lámal v stretnutí so Švédskom, kde sme chceli hrať na remízu a nakoniec sa nám to vypomstilo. Za celý turnaj sme prakticky nič neukázali smerom do ofenzívy, až na posledných pár minút v súboji so severanmi, keď sme sa snažili v zúfalom tlaku vyrovnať skóre.“