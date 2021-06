Tréner Štefan Tarkovič po hernej i výsledkovej blamáži so Španielskom: Slováci, prepáčte!

Šampionát opúšťajú s hanebnou prehrou! Španieli pribalili neškodným Slovákom na cestu domov päťgólovú príučku. Bola to efektná lekcia z futbalovej moderny.

Hamšíkovci nestúpli od posledných ME výkonnostne ani o krok a ostali trčať pred bránami osemfinále. S ofenzívou majú očividné problémy už dlhšiu dobu. O jediný náš gól na šampionáte sa postaral obranca Milan Škriniar. O tom, či trénerom zostane Štefan Tarkovič, sa zrejme rozhodne v najbližších dňoch.



Španieli boli pred výkopom vo väčšom strese ako naši futbalisti. Zrejme ani netušili, že im prvé víťazstvo na ME spadne do lona tak ľahko. Zahodená penalta favorita vôbec nevykoľajila. Skôr naopak. „Zápas sme nezvládli v hlave. Mali sme prílišný rešpekt. V šatni si treba povedať pravdu do očí, takýto zápas sa už nemôže opakovať. Určite je to najkrutejšia prehra v mojej trénerskej kariére, ale prehry patria k životu,“ vravel po blamáži tréner Štefan Tarkovič.

Španieli svojou typickou kombinačnou hrou krútili smrtiaci kolotoč, z ktorého rezultoval festival gólových príležitostí. Dezorientovaných Slovákov to tak vyhodilo z konceptu, že hromadili chyby ako stopér Šatka pred prvým gólom. Španielsky valec sa od tej chvíle nedal zastaviť. „Ďakujem fanúšikom, ktorí nám držali doma palce i tým, ktorí merali cestu do Petrohradu alebo do Sevilly. Dnes sme im radosť neurobili. Chcem sa v mene reprezentácie ospravedlniť. Takýto zápas sa dá uhrať, iba ak máte dobrú organizáciu hry a dobré fyzické nastavenie.“