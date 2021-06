Ondrej Duda po hanebnej prehre: Takýmto spôsobom sme sa nechceli s EURO rozlúčiť

Vysoká prehra so Španielskom bola čiernou škvrnou na hodnotení účinkovania slovenských futbalistov na majstrovstvách Európy.

Pred stredajším stretnutím E-skupiny ešte mali všetko vo vlastných rukách, no po výsledku 0:5 už nebolo potrebné ani čakať na konečnú tabuľku tretích mužstiev. V nej skončili poslední s troma bodmi a skóre 2:7. Pri svojej tretej účasti na vrcholných podujatiach ME alebo MS sa Slováci prvýkrát neprebojovali do osemfinále.

Na splnenie cieľa im v záverečnom súboji stačila v Seville remíza po tom, ako v úvodných dvoch dueloch v Petrohrade zdolali Poliakov 2:1 a podľahli Švédom 0:1. Španielsky kouč Luis Enrique na pozápasovej tlačovke povedal, že súper ho ničím neprekvapil.

"Pre mňa osobne je záverečný turnaj o tom, postaviť stratégiu, aby ste boli úspešní. Prvé dva zápasy ukázali, že stratégia bola zvládnutá dobre. V prvom sme zvíťazili, v druhom sme prehrali pokutovým kopom. Žiaľ, turnaj sme zavŕšili zápasom, kde bol výkonný rozdiel veľký a proste sme ho nezvládli," reagoval slovenský tréner Štefan Tarkovič po prehre, ktorú označil za najkrutejšiu vo svojej kariére.

Jeho zverenci v druhom vystúpení za sebou ani raz netrafili bránku súpera a tentoraz zlyhali aj na opačnom konci ihriska: "Takýto zápas sa dá uhrať, iba ak máte dobrú organizáciu hry a dobré fyzické nastavenie. Toto nám chýbalo, prvý polčas poznačila jedenástka, ktorú ešte Martin Dúbravka zneškodnil. Potom sme kopili mnoho individuálnych chýb a kvalitné mužstvo ako Španielsko to dokáže využiť. Dostali sme gól na 0:2, cez prestávku sme sa snažili nabudiť, ale v útočnej fáze nám to nevyšlo. Nepodarila sa nám ani stopercentná robota v obrannej fáze. Neboli sme schopní eliminovať útočnú hru Španielska, ako sme sa pripravovali."

Enrique hovoril aj o pomyselnej fľaši šampanského, ktorú Španieli otvorili až na tretí pokus a odniesli si to Slováci. "Španielsko prišlo kandidovať na zisk titulu. Proti Švédsku (0:0) aj Poľsku (1:1) produkovalo dobrú hru a ukázalo ju aj v tomto zápase. Má predpoklady i kvalitu, aby mohlo pomýšľať na víťazstvo na turnaji," dodal Tarkovič a silu favorita vyzdvihol tiež slovenský kapitán Marek Hamšík:

"Španieli predviedli nádherný kombinačný futbal. My sme im poskytli príliš veľa priestoru. Museli sme brániť a nezostala nám energia na ofenzívu. Dva a pol zápasu sme však hrali dobre a máme niečo, na čom môžeme stavať."

Debakel odštartoval vlastný gól brankára Martina Dúbravku, ktorý pritom začal duel bravúrne chytenou jedenástkou Alvara Moratu. "Prvý gól ide na môj vrub. Bude ma to mrzieť ešte veľmi dlho. Od druhého inkasovaného gólu sme to mali ťažké až do konečného hvizdu, Španielsko už kontrolovalo stretnutie oveľa jednoduchšie," citoval Dúbravku oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA). Ondreja Dudu, ktorý v prvom polčase operoval na hrote útoku, mrzela vysoká prehra ešte viac než koniec na turnaji: "Určite sme sa s ním nechceli rozlúčiť takýmto spôsobom. Musíme na to zabudnúť a ísť ďalej."