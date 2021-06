Z britského ústupku UEFA je v šoku aj nemecká kancelárka: Išlo o fanúšikov alebo o smotánku?

Zrazu covid a protiepidemické opatrenia nič neznamenajú! Najmä pre Európsku futbalovú asociáciu UEFA, ktorá údajne hrozila Veľkej Británii, že záver európskeho šampionátu presunie, ak budú platiť karanténne obmedzenia pre zahraničných fanúšikov.

Vtedy by londýnske Wembley nahradilia Budapešť a Puskás Aréna. A tak Briti urobili ústupok a na vyvrcholenie EURO pustí 60 000 ľudí do hľadiska, aj keď fandiace namačkané davy desia najvyšších predstaviteľov všetkých krajín Európy.

Veľkej Británii naozaj veľmi záleží na záverečnej fáze šampionátu. Inak by neuvoľnila od 21. júna protiepidemické reštrikcie v čase, keď Európu i Veľkú Britániu máta šírenie mutácie koronavírusu nazvanej delta, pre ktorú platia vo väčšine krajín prísne karanténne obmedzenia pre zahraničných návštevníkov. A tak je zrazu z desaťdňovej izolácie päťdňová, aby sa stihli semifinálové i finálový duel. Kvóty a lístky pre tábory finalistov sa totiž logicky prideľujú až po semifinále a medzi týmito dvoma duelmi je práve päťdňová pauza...

Zlé jazyky však tvrdia, že vedeniu európskeho futbalu išlo viac ako o fanúšikov o smotánku, teda čelných predstaviteľov a sponzorov... Tí síce nie sú tak úplne viazaní na konkrétnych finalistov, navyše v prípade politikov platia výnimky, no aj tak držať 2 500 vysokopostavených a bohatých ľudí v Londýne desať dní pred finále v karanténe si nik nedokáže predstaviť, najmä to nedokáže nik zaplatiť... Ani šéf európskeho futbalu Aleksander Čeferin, ktorý nadšene vyhlásil po tom, čo sa dozvedel o priaznivom verdikte britskej vlády: „Tento turnaj predstavuje pre ľudí svetlo nádeje. Ukazuje, že sa vraciame k normálnejšiemu spôsobu života, a toto je ďalší krok na tejto ceste.“

Lenže zo svetla nádeje sa môže stať lockdownová tma! Najmä keď sa fanúšikovia vrátia domov z potuliek po starom kontinente a privezú si nejaké tie staršie i novšie mutácie covidovej pliagy, pre ktorú bol tento šampionát o rok odložený a dlho to vyzeralo, že sa bude konať bez divákov... O nich bojovala UEFA na najvyšších politických miestach jednotlivých krajín. Niektoré neustúpili, niektoré váhali, no posledný vývoj zaskočil aj nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá priznala, že keby vedela, ako sa to vyvinie, nikdy by nepovolila fanúšikov v hľadisku mníchovskej arény.