Postup Chorvátska režíroval Modrič: TOTO o ňom povedal Škót Tierney

Škótski futbalisti čakali na vrcholný turnaj 23 rokov, na EURO 2020 mali na dosah osemfinále, ale v rozhodujúcom zápase narazili na Luku Modriča.

Najlepší hráč za rok 2019 bol hlavný strojca víťazstva Chorvátska 3:1 a postupu z D-skupiny. Chorváti idú ďalej z druhého miesta a v ďalšej fáze sa stretnú v nedeľu 28. júna v Kodani proti druhému v "slovenskej" E-skupine. Z prvého miesta v "déčku" postúpili Angličania, ktorí na záver zdolali Čechov 1:0 a v osemfinále si zahrajú doma vo Wembley proti druhému z F-skupiny. Istú vyraďovačku mali už pred záverečným duelom aj Česi.

Vicemajstri sveta Chorváti mali po dvoch zápasoch na konte jediný bod, rovnako ako Škóti. Do vzájomného duelu vstúpili dobre, už v 17. minúte otvoril skóre Nikola Vlašič. Do prestávky síce vyrovnal Callum McGregor, ale druhý polčas už patril Chorvátom. Tesne po zmene strán neuspeli vo vyložených príležitostiach Joško Guardiol ani Ivan Perišič, ktorý nezužitkoval parádnu prihrávku Modriča za obranu. A keď to nešlo spoluhráčom, kapitán Chorvátov to zobral na seba. V 62. minúte dostal pred šestnástkou loptu a z prvej vonkajším priehlavkom trafil ideálne. Vo veku 35 rokov a 286 dní sa stal najstarším chorvátskym strelcom na ME. Pre zaujímavosť, na EURO 2008 sa presadil ako najmladší (22 rokov, 273 dní).

"Tento gól pre mňa znamená veľmi veľa, no ešte dôležitejšia bola naša hra. Hrali sme naplno od začiatku do konca, ja som rád, že som gólom pomohol, ale najhlavnejšie je víťazstvo," povedal Modrič podľa agentúry AP.

Modrič bol aj pri treťom zásahu, keď rozohral rohový kop, po ktorom skóroval Perišič. Podľa štatistického portálu whoscored.com mal 116 dotykov s loptou - najviac spomedzi všetkých hráčov a úspešnosť prihrávok 87,8 percenta. "Nikto nechápe, ako to robí. Všetci by predpokladali, že jeho výkonnosť pôjde dole, ale on sa nikdy nevzdáva. Som hrdý, že takýto hráč je súčasť nášho tímu," pochválil Modriča chorvátsky tréner Zlatko Dalič. Jeho výkon však neospevovali iba "vlastní". Poklonu súperovi zložil aj obranca Škótska Kieran Tierney: "Boli skvelí, špeciálne Modrič. Myslím si, že jeho výkon bol úžasný."

Škóti sa na turnaji prezentovali sympatickým výkonom, najmä v zápase s Anglickom (0:0) chvíľami zatienili súpera a neboli ďaleko od prekvapujúceho triumfu. Po záverečnom vystúpení v Glasgowe netajili sklamanie, no zároveň si boli vedomí kvalitatívneho rozdielu. "Fanúšikovia boli fantastickí, ale súper bol skrátka lepší. Je to tvrdá lekcia," povzdychol si McGregor.

Už pred utorkovým programom bolo jasné, že z D-skupiny postúpia Angličania s Čechmi. "Albión" v predchádzajúcom dueli so Škótskom veľa nepredviedol, no napokon zdolal Česko a v skupine obsadil prvé miesto. Jediný gól strelil už v prvom polčase Raheem Sterling. "Lepšie sme kontrolovali loptu a aj v ofenzíve sme boli variabilnejší," povedal krídelník Manchestru City. Angličanov čaká v osemfinále silný súper z F-skupiny. Do úvahy prichádzajú Francúzi, Nemci či Portugalci, ale šancu majú aj Maďari. Po zápase so Škótskom sa objavili špekulácie, že Angličania zámerne duel vypustili, aby sa vyhli týmto tímom. "V jednom momente sa musíte stretnúť s najlepšími mužstvami. To je predsa podstata turnaja, výzva," povedal Sterling.

Hoci Česko nezvládlo posledný zápas, podľa trénera Jaroslava Šilhavého je postup úspech, na ktorom sa dá stavať. V osemfinále sa jeho zverenci stretnú buď v nedeľu v Budapešti s Holandskom alebo v utorok v Glasgowe s víťazom E-skupiny. Do úvahy teda prichádza teoreticky aj Slovensko. "Priali sme si, aby sme mali po dvoch zápasoch istý postup, a to sa nám podarilo. Máme štyri body, dokonca sme hrali o prvé miesto. Dojem zo skupiny je dobrý, spravili sme maximum, čo sme mohli," povedal pre portál iDnes.cz Šilhavý.