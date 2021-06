Česi si na osemfinálového súpera musia počkať: V hre je aj Slovensko

Druhé miesto v skupine mali na dosah. Utorňajšia prehra s Anglickom (0:1) a víťazstvo Chorvátska nad Škótskom však českých futbalistov odsunuli na tretie miesto.

Česi však mali postup do osemfinále istý už pred posledným súbojom v skupine D, meno svojho súpera sa ale dozvedia až dnes večer. V hre sú pre nich dva varianty - Holandsko alebo víťaz skupine E.

Partia okolo kanoniera Patrika Schicka tak narazí buď v nedeľu 27. júna v Budapešti na víťaza skupiny C Holandsko ale víťaza skupiny E. Za istých okolností sa víťazom skupiny E môžu stať aj Slováci. To by ale nesmeli do osemfinále postúpiť tretie tímy zo skupín B alebo C.

"Bratské" derby Slovensko - Česko by sa hralo v utorok 29. júna v Glasgowe. Súperom Česka však môže byť aj Švédsko, Španielsko či Poľsko, lebo aj táto trojica má ešte šancu vyhrať našu skupinu.

Tabuľka tretích mužstiev