Kouč Španielov Enrique prehovoril: V tomto vidí silu Slovákov

Tréner Luis Enrique pripravuje španielskych futbalistov na defenzívny výkon Slovenska v stredajšom vzájomnom stretnutí na majstrovstvách Európy.

Slovákom totiž v Seville (18.00) stačí na postup z E-skupiny bod, ale ak chcú mať domáci favoriti svoj osud vo vlastných rukách, musia zvíťaziť. V doterajšom priebehu turnaja sa trápili v koncovke.

Práve tú potrebujú Španieli zlepšiť, aby mohli pomýšľať na úspech v kľúčovom súboji. V úvodných dvoch vystúpeniach proti Švédsku (0:0) a Poľsku (1:1) strelili jediný gól a v tabuľke majú na konte iba dva body. "Nebude to ľahké, treba nám aj trocha šťastia, s Poľskom sme dostali gól a z následnej akcie sme si vypracovali jedenástku, žiaľ, nepremenili sme ju. Sústredíme sa na to, čo môžeme ovplyvniť, a verím, že sa zlepšíme najmä v zakončení. Jednoducho musíme dať gól, budeme potrebovať aj podporu, akú sme mali v predchádzajúcich dvoch zápasoch na tomto štadióne. Slovensko je veľmi dobre organizované v obrane a nebezpečné pri štandardkách. Myslím si, že bude hrať veľmi defenzívne, pretože mu stačí remíza. Vie hrať v defenzívnom bloku, má dobrých stopérov a celkovo obrancov," povedal Enrique a na utorňajšej predzápasovej online tlačovke pripomenul aj bilanciu svojho náprotivka Štefana Tarkoviča na slovenskej lavičke: "V desiatich dueloch pod jeho vedením Slováci v štyroch zvíťazili, v štyroch remizovali a iba v dvoch prehrali. Znamená to, že majú silný tím."

Enrique už pred záverom skupinovej fáze čelil otázkam ohľadom svojej budúcnosti pri reprezentácii: "Uvedomujem si, ako sa vnímajú výsledky. Pre mňa je česť viesť národný tím, baví ma to. Momentálne je situácia taká, aká je, ale rád by som pokračoval. Kontrakt mám až do majstrovstiev sveta a nehodlám rezignovať. Výsledky hovoria za veľa, no ja stále dúfam, že sa dostaneme do osemfinále z prvého miesta. V prípade vyradenia budem akceptovať akékoľvek rozhodnutie. Dovtedy sa snažím zlepšovať náš tím a prinášať mu nové veci."

Veľkým povzbudením v španielskom tábore je návrat Sergia Busquetsa. Kapitán mužstva je už po nákaze koronavírusom k dispozícii a zúčastnil sa aj na tlačovej konferencii. "Pre všetkých je to dôležitá chvíľa, vieme, o čo nám ide. Aj v minulosti sme už zažili pocit, že máme na viac, a väčšinou sa nám to podarilo nájsť a dokonca sme aj získali tituly. To nás napĺňa nádejou. Ľudia chcú, aby sme víťazili a aby sme dávali veľa gólov. Zatiaľ sa nám to nepodarilo, ale musíme byť optimisti. Chýbalo nám trocha šťastia, potrebujeme sa chytiť v jednom zápase. Stále sme na turnaji a veríme, že na ňom budeme aj po stretnutí so Slovenskom," zdôraznil 32-ročný stredopoliar FC Barcelona, ktorý si pamätá aj na predchádzajúce vzájomné konfrontácie v kvalifikácii ME 2016: "Na Slovensku sme prehrali 1:2, bola to negatívna skúsenosť, ale nemá to nič spoločné so zajtrajším zápasom. Slovensko však opäť bude veľmi ťažkým súperom."