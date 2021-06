Slováci proti Španielom veria v postupový bod: Síl bude ubúdať, varuje Hamšík

Slovenskí futbalisti sú odhodlaní splniť si na španielskej pôde sen o osemfinálovej účasti na majstrovstvách Európy.

Tréner Štefan Tarkovič naďalej považuje domácich za veľkých favoritov celého turnaja, no verí, že je v silách jeho zverencov uchmatnúť v stredu v Seville (18.00) minimálne bod potrebný na postup.

Slovensko figuruje po dvoch kolách na druhej priečke E-skupiny s tromi bodmi po triumfe nad Poľskom 2:1 a prehre so Švédskom 0:1. V tabuľke môže obsadiť aj prvé miesto, ak zvíťazí a Švédi v súbežne hranom petrohradskom zápase nezdolajú Poliakov. "Je to pre nás mentálne výhoda, nie sme pod tlakom, že musíme skórovať. V našej skupine sa môže udiať ešte čokoľvek a to je pre nás veľmi dobré. My sme prišli na turnaj s tým, že chceme odohrať dobré zápasy, čo sa nám podarilo. Vynasnažíme sa získať bod a splniť náš cieľ, ktorým je postup do osemfinále. Budeme potrebovať aj kúsok šťastia, aby sme eliminovali šance, ktoré si Španieli vypracujú. Individuálna kvalita španielskych hráčov je obrovská. Príchodom Sergia Busquetsa sa ešte zvýši kvalita a upokojí ich hra v strede poľa," povedal Tarkovič na utorňajšej predzápasovej online tlačovke.

Pre zranenie určite nebude mať k dispozícii útočníka Ivana Schranza, obranca Denis Vavro je po pozitívnom teste na koronavírus v karanténe: "Na Španielsko sa pripravujeme štyri dni, o zostave mám viac-menej jasno, uvidíme po dnešnom tréningu, či budú všetci ostatní hráči zdravotne v poriadku."

Španielsko, v ktorého zostave kapitán Busquets doteraz absentoval pre pozitívny test na COVID-19, zatiaľ získalo iba dva body za remízy so Švédskom (0:0) a Poľskom (1:1). Postup si v každom prípade zabezpečí víťazstvom, stačiť mu môže aj remíza, ak Poľsko nevyhrá nad Švédskom. "Španieli v oboch zápasoch ukázali veľkú kvalitu. Dominujú v strede ihriska, dokážu si vypracovať číselnú prevahu v krídelných priestoroch. Pod tlak sa dostali nízkou efektivitou vo finálnej fáze. Máme predstavu, ako Španielsko hrá, čo je nutné eliminovať. Dôležitý bude z našej strany dobrý prechod do útoku. Keď v útočnej fáze predvedieme kvalitu, môžeme byť úspešní. Bude potrebný heroický a nadštandardný výkon, tak ako sme sa ho snažili podať v prvých dvoch zápasoch. Takýchto zápasov hráči neodohrajú v živote veľa. Futbal je o drine, každodennej práci a veľkom obetovaní. Takýto zápas môže byť zadosťučinením, všetci odovzdáme maximum a dúfame, že to pre nás bude mať šťastný koniec," dodal Tarkovič.

Takisto kapitán Marek Hamšík novinárom povedal, že Slováci budú na úspech potrebovať aj kúsok šťastia: "Sme radi, že sme v hre o postup a na druhom mieste v tabuľke. Ideme sa pobiť o dobrý výsledok, aj keď máme proti sebe jedného z najväčších favoritov turnaja, ktorý doň vstúpil dvoma remízami. Španieli určite budú nabudení, ale my im to chceme prekaziť. Boli favoriti skupiny a asi každého vrátane nich prekvapilo, že nemajú po dvoch zápasoch šesť bodov. Máme o bod viac, ale pre nás to nič neznamená, ak chceme postúpiť, musíme bodovať. Videli sme návod od Švédov a Poliakov, ako sa to dá. Aj zajtra budú všetci očakávať víťazstvo Španielov, my môžeme iba prekvapiť. Vnímam ich ako jedno z najlepších mužstiev na svete, nielen v Európe. Možno tie výsledky tomu nenasvedčujú, ale v tých zápasoch dominovali na lopte, chýbali im góly, to je ich najväčší problém. Sú však veľmi nebezpeční."

Slováci pricestovali do Sevilly v pondelok po tom, ako úvodné dve vystúpenia absolvovali v ďalekom Petrohrade. Tridsaťtriročný stredopoliar sa už nevedel dočkať, ako si necelých 24 hodín pred výkopom vyskúša trávnik na Štadióne La Cartuja: "Určite sme nabudení, čaká na nás dôležitý zápas o postup. Zregenerovali sme, teším sa na predzápasový tréning, po dlhom cestovaní treba dať telo do pohybu. Veľmi sa tešíme, aj keď sa bude hrať v teple a bude to tretí zápas v krátkom čase a síl bude ubúdať."