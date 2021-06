Aj toto stvárajú fanúšikovia Holandska: Nominačný odkaz z nebies

Zasa raz fanúšikovia ukázali svoju vynaliezavosť. Terčom tých holandských je reprezentačný tréner Frank de Boer (51), ktorému posielajú rady naozaj originálne! Aby mali istotu, že ich neprehliadne, dostáva ich „leteckou poštou“!

Pred posledným zápasom v základnej skupine sa nad ihriskom základne Oranjes v Zeiste objavilo lietadlo s nominačným odkazom, ktorý nabáda kouča, aby nasadil do útoku Donyella Malena z PSV Eindhoven namiesto Wouta Weghorsta z Wolfsburgu.

„Frank, už máš jasno? Drž sa Malena,“ stálo na transparente, ktorý si De Boer i jeho zverenci prečítali na oblohe pred pondelkovým duelom so Severným Macedónskom. Radami z nebies začali priaznivci Holandska už v závere prípravy. Napríklad pred poslednými prípravnými duelmi radili De Boerovi taktiku: „Frank, hraj to na 4 - 3 - 3!“ No keď tréner nasadil rozostavenie 5 - 3 - 2, ušla sa mu kritika „zhora“. Na transparentoch sa zabávali nielen futbalisti, ale aj tréner. Frank de Boer to okomentoval slovami: „Niekto mal svoj názor a dal ho takto najavo!"