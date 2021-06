Tarkovič pred zápasom so Španielskom: Poľsko a Švédsko boli favorit, teraz nás ale čaká top favorit

Príprava na zápas so Švédskom na EURO 2020 (0:1) bola pre reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča (48) najšpecifickejšou, akú zažil. Napriek koronavírusu v slovenskom tíme ju hráči zvládli ako profesionáli a tréner SR by v stratégii Švédsko nič nemenil ani s odstupom pár dní.

V rozhovore pre web SFZ Tarkovič tiež potvrdil, že svojim hráčom verí aj pred tretím zápasom E-skupiny v Seville proti favorizovanému Španielsku.

Zápas so Švédskom bol desiatym Tarkoviča vo funkcii hlavného trénera. "Bol najšpecifickejší. Takúto prípravu na zápas si nepamätám. A to ich mám aj s tými predošlými, keď som pri reprezentácii pôsobil ako asistent trénera Kozáka za sebou 65. Uvedomovali sme si dôležitosť zápasu, pretože od výsledku záviselo naše ďalšie účinkovanie na šampionáte. Prípravu na zápas narušil pozitívny výsledok PCR testu dvoch ľudí z našej výpravy. Hráča a člena realizačného tímu. Nastala tým veľmi špecifická situácia, s ktorou sme sa stretli prvýkrát a museli sme ju riešiť,“ povedal 48-ročný kouč a peripetie rozmenil na drobné:

"Boli sme v kontakte s orgánmi UEFA aj s príslušnými úradmi z Ruska. Riadili sa ich inštrukciami. Tie ale neboli zo začiatku úplne jednoznačné. Ráno, deň pred zápasom, sme dostali informáciu, že hráči, ktorí mali negatívny test, môžu na zápas nastúpiť. Podvečer pred zápasom však prišiel pokyn na opakovanie testov. Tak, ako to požadovali domáce autority a UEFA. Takže večer, deň predtým, ako sa zápas mal odohrať, absolvovala celá výprava opakovaný PCR test na Covid. Výsledky mali byť známe do rána. Realita bola taká, že ja som ešte o pol desiatej v deň zápasu nevedel, s ktorými hráčmi môžem proti Švédom počítať. Napokon všetky testy boli negatívne a mohli sme sa pripraviť na zápas tak, ako vždy. Šesť hodín pred úvodným výkopom.“

V značnej miere tak prišlo k improvizácii, ale prípravu všetci zvládli dobre, prízvukoval kouč SR: "Sú hráči, s ktorými individuálne hovorím už deň pred stretnutím. Väčšinou predvečer. Bavíme sa o taktike a stratégii na zápas, ktorý nás čaká. Toto teraz nebolo možné. V hlave som zostavu nosil, ale ako som už spomínal, nevedel som, ktorí hráči budú k dispozícii. Aj preto som veľmi rád a hovorím to úprimne, že prípravu na zápas sme zvládli dobre. Hráči boli mentálne nastavení na zápas tak, ako treba. Potvrdzuje to fakt, že sú absolútni profesionáli. V tomto smere pred nimi skladám klobúk.“

V hre ohľadom zostavy tak bolo viacero scenárov: "Nehovoril by som o počte variantov, ale o množstve scenárov, ktoré mohli byť v hre. Začal by som od možnosti, že bude k dispozícii minimálny počet 13 plus 1 hráč, až po variácie pri každom hráčskom poste. A nezabúdajme, že do prípravy je zakomponovaný aj realizačný tím. Každý z jeho členov vie, čo má robiť, čo treba pri príprave na zápas nachystať a ešte byť nastavený podať pomocnú ruku komukoľvek ďalšiemu. Títo ľudia boli tiež v strese, rovnako očakávali výsledky testu. Bola to špecifická situácia, ale zvládli sme ju všetci. Určite to však nebol dôvod prehry so Švédskom.“ Šéf slovenskej lavičky zdôraznil, že ani s odstupom pár dní by nič neurobil inak: "Tradičná novinárska otázka. Dodávam, že legitímna a preto odpoviem. Predzápasová stratégia bola zvolená dobre. Samotný zápas má svoj vývoj, na ktorý som sa snažil reagovať priamo na ihrisku. Nakoniec sme zápas prehrali pokutovým kopom, čo každého z nás veľmi mrzí. Ak by som mohol niečo zmeniť, tak by som rád absolvoval predzápasovú prípravu v štandardnom móde. Vtedy by som bol vnútorne pokojnejší.“

Situácia v E-skupine je zamotaná, každý môže postúpiť aj vypadnúť, všetci majú svoj osud vo vlastných rukách. Štvorbodový líder zo Švédska hrá v stredu v Petrohrade s posledným jednobodovým Poľskom. Trojbodové Slovensko je druhé a v Seville nastúpi proti domácej "La Furia Roja", ktorá má na konte dva body za dve remízy.

"Po prvom víťaznom zápase s Poľskom sme sa v očiach niekoho stali div nie favoritmi na víťazstvo v skupine. Očakávania sa miestami dostali do roviny, že už budeme len víťaziť, čo je nereálne pre každého triezvo uvažujúceho človeka. Nielen naša skupina je zamotaná, prekvapujúce výsledky sú aj v iných. Nemci sa vrátili do hry víťazstvom nad majstrom Európy Portugalskom, Francúzi stratili body v Maďarsku. Povedal som a stojím si za tým, že naše mužstvo má kvalitu na to, aby v skupine zohralo dôstojnú úlohu, aj keď spomedzi jej štyroch účastníkov sme boli od začiatku papierovým outsiderom. Futbalová pravda leží na ihrisku, nie na papieri alebo v novinárskom pere. Očakávania sa menia o 180 stupňov od zápasu k zápasu. Keď sme v novembri splnili postupový cieľ v situácii, v akej sa nachádzalo mužstvo, bol to veľký úspech. Hráči ukázali v ťažkej baráži proti rovnocenným a rovnako ambiciózne nastaveným súperom veľkú vnútornú silu. Po postupe na ME sa objavili názory, že čo na šampionáte s našou kvalitou chceme robiť? Tí istí ľudia, tomu istému mužstvu teraz kladú úlohu postúpiť zo skupiny ako samozrejmosť. Ja vnímam kvalitu mužstiev cez rebríček FIFA. Podľa mňa z dlhodobého hľadiska odzrkadľuje kvalitu mužstva. V ňom sme momentálne na 36. mieste. Španieli sú šiesti, Švédi osemnásti, Poliaci na 21. mieste. Určite je absurdné počítať s troma víťazstvami. Náš primárny cieľ bol výkonnostný posun a ten sa podľa mňa dostavil. Odohrali sme dva kvalitné a vyrovnané zápasy. V zápase so Švédskom sme boli veľmi blízko k remíze a postupu zo skupiny.“

Pred Španielskom Tarkovič vyzdvihol konsolidovanú kvalitu slovenskej obrany a zdupľoval, že svojmu tímu úplne dôveruje. „Ubránili sme top ofenzívnu kvalitu Poľska aj Švédska. Lewandowski, Zieliňski, Forsberg, Isak, Berg patria ku svetovej kvalite. Hovorí to o precíznej a dobre organizovanej hre celého mužstva. Vyzdvihol by som aj individuálnu kvalitu hráčov obrannej formácie. Pre mňa stále platí, že toto mužstvo sa musí naučiť neprehrávať. Potom budeme vyhrávať. Potvrdil nám to duel s Poľskom, bod so Švédskom bol blízko. Nie všetko je ideálne. S mužstvom pracujeme krátko. V útočnej fáze sa musíme zlepšiť. Sme na záverečnom turnaji ME, tu sa konfrontujete s najvyššou kvalitou. Viete, koľko gólov dostali Švédi v siedmich zápasoch v tomto roku? Nehľadajte to, pomôžem vám, v siedmich jeden. Hovorí to o kvalite ich defenzívy. Na druhej strane oni tiež mali rešpekt pred nami. Analyzovali našu hru proti Poľsku. Takticky sa pripravili na hru Hamšíka a Dudu, zdvojovali Maka. Naše ostrie otupili svojou kvalitou. Podstatné je, že po víťazstve nad Poľskom stále môžeme o svojom osude rozhodnúť my sami. No ak boli Švédsko a Poľsko v našich vzájomných zápasoch favoritmi, tak Španielsko je top favoritom a nielen našej skupiny, ale celého turnaja. Na zápas sa musíme dobre pripraviť a naďalej pokračovať v kvalitnej hre. Za mňa aj mužstvo môžem povedať, že pre úspech urobíme všetci maximum. Ja som vždy mužstvu veril, vždy! Aj keď mnohí o jeho kvalite pochybovali. A verím mu aj v zápase proti Španielsku. Bez vzájomného rešpektu a dôvery nemôžete byť na šampionáte úspešní."