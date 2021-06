Taliani sú na ME stále stopercentní: Postup do osemfinále si zaistil aj Wales

Futbalisti Talianska potvrdili v nedeľu v Ríme prvenstvo v A-skupine EURO 2020 triumfom nad Walesom 1:0.

Napriek prehre si postup do osemfinále vybojoval aj Wales z druhého miesta, pri rovnosti bodov a remíze vo vzájomnom súboji predstihol v tabuľke tretie Švajčiarsko vďaka lepšiemu skóre.

Na Olympijskom štadióne rozhodol o tesnom víťazstve svojho tímu Matteo Pessina v prvom polčase. Taliani vyhrali jedenásty duel za sebou a sériu bez prehry zaokrúhlili na číslo 30. Gól neinkasovali celkovo už 1055 minút. Wales dohrával od 55. minúty bez vylúčeného Ethana Ampadua.

Už pred zápasom mali Taliani istú účasť vo vyraďovačke a tréner Roberto Mancini tak urobil až osem zmien v porovnaní s predchádzajúcim duelom. Do hry po dlhšom zranení zasiahol v strede poľa Marco Verrati, v kádri však pre svalové problémy chýbal kapitán Giorgio Chiellini.

Taliani nastúpia v osemfinále v sobotu 26. júna o 21.00 SELČ v londýnskom Wembley proti druhému tímu C-skupiny (Ukrajina alebo Rakúsko). Wales čaká v ten istý deň o tri hodiny skôr v Amsterdame zápas proti tímu z druhej priečky "béčka", na ktorej ešte môžu skončiť všetci štyria účastníci tejto skupiny.



A-skupina - 3. kolo:

Rím

Taliansko - Wales 1:0 (1:0)

Góly: 39. Pessina. Rozhodovali: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe (všetci Rum.), ŽK: Pessina - Allen, Gunter, ČK: 55. Ampadu (Wales)

Taliansko: Donnarumma (89. Sirigu) - Toloi, Bonucci (46. Acerbi), Bastoni, Emerson - Pessina (87. Castrovilli), Jorginho (75. Cristante), Verratti - Chiesa, Belotti, Bernardeschi (75. Raspadori)

Wales: Ward - Gunter, Rodon, Ampadu - Roberts, Allen (86. Levitt), Morrell (60. Moore), Williams (86. B. Davies) - Bale (86. Brooks), Ramsey, James (74. Wilson)



Wales mal už aj so štyrmi bodmi dobrú šancu na postup do osemfinále a tak kouč Page radšej nechal na lavičke trojicu Mepham, Davies a Moore, ktorí by v prípade inkasovania žltej karty absentovali v ďalšom dueli. Hostia na prvenstvo v skupine potrebovali Talianov zdolať, aj bod im už dával istotu postupu. "Squadra Azzurra" mala aj vo výrazne obmenenej zostave od úvodu hernú prevahu, súper však favorita do šancí dlho nepúšťal. O prvú strelu do priestoru bránky sa po necelej štvrťhodine postaral Emerson, smerovala iba priamo na Warda. Waleský brankár musel o chvíľu neskôr zasiahnuť aj po pokuse Toloia, ktorý pred ním tečoval Pessina. Wales sa prvýkrát dostal súvislejšie k šestnástke súpera až po 22 minútach, no bez zakončenia, to prišlo až o päť minút neskôr, keď po rohu hlavičkoval tene vedľa Gunter. Vo veľkej šanci sa po polhodine hry ocitol Chiesa po centri Emersona na vzdialenejšiu žrď, jeho strelu vytesnil na roh obranca Ampadu. Taliani zúročili prevahu na konci prvého polčasu, keď sa v 39. minúte po priamom kope Verrattiho z pravej strany presadil volejom k pravej žrdi Pessina. O chvíľu neskôr si to ten istý hráč opäť po pase Verrattiho takmer zopakoval.

Do druhej časti už nevybehol na trávnik obranca domácich Bonucci, kapitánsku pásku si namiesto neho nasadil Verratti. Náskok svojho tímu na začiatku 53. minúty takmer zveľadil Bernardeschi, technickou strelou z priameho kopu obstrelil múr a lopta sa zastavila na pravej žrdi bránky súpera. Šance Walesu na zisk aspoň bodu o chvíľu výrazne skresal Ampadu, ktorý nebezpečne pristúpil nohu Bernardeschiho a z rúk rumunského arbitra Hategana videl priamu červenú kartu. Taliani tak dostali ešte viac priestoru a Ward v 65. minúte nohami zneškodnil pokus Belottiho, z následného rohu hlavičkoval Toloi vedľa. Wales sa v tých chvíľach úporne bránil, aby v boji na diaľku o druhé miesto neprehral gólovú matematiku so Švajčiarmi. Štvrťhodinu pred koncom sa napriek oslabeniu takmer dostal k vyrovnaniu, nikým nekrytý Bale však po asistencii Moorea zo siedmich metrov z voleja prestrelil ľavačkou bránku. Aktivita Talianov smerom dopredu v závere už nemala takú intenzitu, napriek tomu ešte pohrozil Belotti strelou z otočky a v nadstavení ešte Cristante. To už dostal v bránke domácich príležitosť nastúpiť aj náhradník Sirigu. Skóre sa už nezmenilo a oba tímy sa tešili z postupu do vyraďovačky.



konečná tabuľka A-skupiny:

1. Taliansko 3 3 0 0 7:0 9 *

2. Wales 3 1 1 1 3:2 4 *

3. Švajčiarsko 3 1 1 1 4:5 4

4. Turecko 3 0 0 3 1:8 0