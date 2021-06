Slovenskí futbalisti regenerujú pred rozhodujúcim zápasom proti Španielsku: Ako trávia voľné dni?

Regenerácia je základ úspechu. Dobre si to uvedomujú aj slovenskí reprezentanti, ktorí po dvoch zápasoch na ME a tréningoch pristupujú k nej zodpovedne. A tak sú ruky našich fyzioterapeutov Mariána Drinku, Martina Nozdroviského a Petra Hečka v plnej permanencii.

V stredu totiž ide o veľa, v Seville nás čaká súboj so Španielskom (18.00) o postup do osemfinále európskeho šampionátu!

Hráči vedia, že o dva dni pôjde o všetko. Slovenská reprezentácia sa dnes presunula zo svojho tréningového centra v Petrohrade do Sevilly, kde na ňu v stredu čaká dôležitý zápas o postup zo skupiny proti domácemu Španielsku. To bude v súboji s našimi bojovať doslova o holý život, ale to isté sa očakáva aj od Hamšíka a spol.

Zaujímavosťou je, že pred odchodom do slnečnej Andalúzie naordinoval tréner Štefan Tarkovič dobrovoľný tréning, na ktorý sa však hlásila väčšina hráčov.

„Svedčí to o tom, ako veľmi sa chcú pripraviť na Španielov,“ dozvedeli sme sa z prostredia realizačného tímu. Hráči totiž vedia, že iba v prípade, že proti silnému súperovi zabodujú, budú mať šancu na postup.

Pred odchodom do Sevilly musela celá výprava absolvovať testy na covid, ktoré po zistení, že jeden z hráčov a členov realizačného tímu bol nedávno pozitívny, sa opakovali už nespočetnekrát. „Za posledných dvadsaťšesť hodín sme nimi prešli asi štyrikrát,“ dodal s trochou zveličovania jeden z asistentov Štefana Tarkoviča Marek Mintál.

Dôležitá regenerácia

Úmorné horúčavy trápia v týchto dňoch nielen obyvateľov Petrohradu, ale aj slovenskú reprezentáciu, ktorú každý zápas na šampionáte stojí obrovské množstvo síl. „Preto je veľmi dôležité poriadne zregenerovať a dodržiavať pitný režim,“ tvrdia unisono všetci hráči.

„Aj po zápase s Poľskom sme boli dokopaní, ale po výhre to človek vníma inak, teraz po stretnutí so Švédskom mám pocit, že únava a šrámy bolia viac,“ povzdychol si pre futbalsfz.sk Ondrej Duda.