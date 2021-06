Slováci môžu skončiť v skupine prví i poslední: Kedy postúpime?

Slovenskí futbalisti nešetria nervovú sústavu svojich fanúšikov! Už počas predchádzajúcich dvoch vrcholných podujatí im na ňu brnkali do poslednej chvíle. V oboch prípadoch to dopadlo úspešne a spoločne sa tešili z postupu do osemfinále turnaja.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Tradíciu napätia neporušila ani partia okolo trénera Štefana Tarkoviča (48), ktorá nedrží priaznivcov v šachu o nič slabšie ako tie pred nimi.

Na svetovom šampionáte 2010 v Juhoafrickej republike sa mužstvo kouča Vladimíra Weissa až senzačným víťazstvom nad Talianskom v poslednom zápase skupiny vyhuplo na postupové 2. miesto. Inak by skončilo v tabuľke posledné. Aj na EURO 2016 to bola dráma, ktorú tím trénera Jána Kozáka vyriešil až v záverečnom dueli s Anglickom.

Bezgólová remíza ho udržala na 3. mieste, odkiaľ sa so 4 bodmi predral medzi 16 najlepších tímov.

Štyri body na pokračovanie v turnaji by mohli stačiť aj teraz. Ak Slováci v Seville zdolajú trápiacich sa Španielov, môžu dokonca skupinu vyhrať. To by však Švédi nesmeli zdolať Poliakov. V prípade remízy s favoritom skupiny naše šance na osemfinále stúpnu.

Zamotať to môže Lewandowski a spol. v prípade víťazstva nad severanmi. Vtedy by mali tri tímy po 4 body a rozhodovala by minitabuľka ich vzájomných duelov. Do nej by výrazne prehovorila výška poľského víťazstva.

Do osemfinále postúpia okrem prvých dvoch z každej skupiny aj štyri najlepšie tímy z 3. miest. Teoretická šanca na postup žije aj v prípade prehry so Španielmi. Vtedy by sme mohli skončiť tretí s 3 bodmi, ale Poľsko by nemohlo vyhrať nad Švédskom a vo zvyšných piatich skupinách by sa museli nájsť aspoň dva tímy s horšou bilanciou (body, skóre) ako Slovensko.

AKÉ SÚ MOŽNOSTI SLOVÁKOV?

Výhra nad Španielmi

Konečný zisk - 6 bodov

Istý postup so šancou vyhrať E-skupinu, ak Švédsko nezdolá Poľsko.

Remíza so Španielmi

Konečný zisk - 4 body

Postúpime, ak Poliaci nevyhrajú nad Švédskom. V opačnom prípade by 3 tímy mali po 4 body a rozhodovala by minitabuľka ich vzájomných duelov. My by sme mali skóre 2:2 a kľúčová by bola výška víťazstva Poliakov.

Prehra so Španielmi

Konečný zisk – 3 body

Mohli by sme byť tretí, ak by Poliaci nevyhrali nad Švédmi, ale museli by sme sa spoľahnúť na to, že na 3. mieste v iných skupinách skončia aspoň dva tímy s horšou bilanciou (body, skóre).

Tabuľka E-skupiny

1. Švédsko 2 1:0 4

2. Slovensko 2 2:2 3

3. Španielsko 2 1:1 2

4. Poľsko 2 2:3 1

Program 3. kola

Streda (18.00)

Slovensko – Španielsko

Švédsko - Poľsko