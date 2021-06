Lewandowski upokojil vášne v Poľsku: V stretnutí proti Španielom padol historický rekord ME!

Futbalová reprezentácia Poľska zostala v hre o postup do osemfinále na majstrovstvách Európy, nádej jej v sobotu večer vykresal gólom do siete Španielov topkanonier Robert Lewandowski.

V "slovenskej" E-skupine sa napokon zrodila remíza 1:1. "Vedeli sme, že proti Španielom musíme hrať v defenzíve mimoriadne koncentrovane. Myslím si, že sa nám to celkom podarilo," povedal Lewandowski po sobotňajšom súboji v andalúzskom meste Sevilla.

Poliaci mali v sobotu aj šťastie, keďže za stavu 1:1 nepremenil Gerard Moreno pokutový kop. "Gerard počas celej sezóny nezaváhal ani pri jednej penalte. Ale taký je futbal," myslí si španielsky obranca Pau Torres.

A Španieli nevyužili ani ďalšie sľubné príležitosti. Na ich konte sú tak po dvoch domácich dueloch dva body a v stredu 18.6. ich opäť pred vlastnými fanúšikmi čaká duel proti Slovákom.

"Ďalšie víťazstvo nám ušlo pomedzi prsty. Teraz nás čaká akoby finále," myslí si útočník španielskeho mužstva Álvaro Morata, autor prvého a zatiaľ jediného gólu Španielov na turnaji. "Sme frustrovaní z toho, že nám to tam nechce padať. V oboch doterajších zápasoch sme mali prevahu a keď sa lopte nechce ísť do bránky súpera, začalo nás to trápiť," priznal stredopoliar Rodri Hernández.

Elitný strelec Lewandowski mal v sobotu šancu aj na ďalší gól, no jeho dorážku po strele Karola Swiderského do žrde zneškodnil brankár Unai Simón. Prekonal ho však hlavičkou po centri Kamila Jozwiaka a v 121. súboji v najcennejšom drese zaznamenal 67. presný zásah.

V poľskom tíme dostal v sobotu šancu aj 17-ročný stredopoliar Kacper Kozlowski (nar. 16.10.2003) a stal sa najmladším hráčom so štartom na futbalových ME. Zaujímavosťou je, že predchádzajúce maximum držal Angličan Jude Bellingham (nar. 29.6.2003), dosiahol ho len šesť dní pred poľským futbalistom.