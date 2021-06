Reklama na futbal: Nemecko v skvelom zápase vyškolilo Ronalda a spol.

Futbalisti Nemecka zvládli šláger F-skupiny EURO 2020, v Mníchove zvíťazili nad Portugalskom 4:2 a udržali sa v hre o postup do osemfinále.

Nemci si do tabuľky pripísali prvé tri body, rovnaký počet má na konte aj ich sobotný súper. Lídrom zoskupenia sú štvorbodoví Francúzi, štvrté je Maďarsko s jedným bodom.

Obhajca titulu viedol po presnom zásahu kapitána Cristiana Ronalda, Nemci však ešte v prvom polčase otočili skóre vďaka vlastným gólom Rubena Diasa a Raphaela Guerreira. Náskok trojnásobných európskych šampiónov zvýšili po prestávke Kai Havertz a Robin Gosens, Diogo Jota už iba zmiernil prehru Portugalska.

V záverečnom 3. kole "efka" nastúpia Portugalci proti Francúzsku (streda 21.00 SELČ v Budapešti), paralelne sa v Mníchove bude hrať stretnutie Nemecka s Maďarskom.

F-skupina - 2. kolo:

Mníchov

Portugalsko - Nemecko 2:4 (1:2)

Góly: 15. Ronaldo, 67. Jota - 35. Dias (vlastný), 39. Guerreiro (vlastný), 51. Havertz, 60. Gosens. Rozhodovali: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Havertz, Ginter, 14.000 divákov.

Portugalsko: Rui Patricio - Semedo, Dias, Pepe, Guerreiro - Carvalho (58. R. Silva), Danilo - B. Silva (46. Sanches), Fernandes (64. Moutinho), Jota (83. A. Silva) - Ronaldo

Nemecko: Neuer - Ginter, Hummels (62. Can), Rüdiger - Kimmich, Gündogan (73. Süle), Kroos, Gosens (62. Halstenberg) - Havertz (73. Goretzka), Müller - Gnabry (87. Sane)

Portugalci vstúpili do šlágra s vedomím, že víťazstvo im zaručí postup do vyraďovacej fázy šampionátu. Pre svalové problémy im na poslednú chvíľu vypadla zo súpisky dvojica mladíkov Joao Felix a Nuno Mendes. Predošlé štyri vzájomné zápasy na veľkých turnajoch zvládli lepšie Nemci a aj v mníchovskej horúčave začali zostra. V 5. minúte ich po peknom prenesení ťažiska hry poslal do vedenia pohotovou strelou Gnabry, VAR však odhalil ofsajd a gól neplatil. Tlak Nemcov priniesol zakrátko aj pokus Havertza, zasahovať musel Rui Patricio. Dovtedy hlboko "zalezení" Portugalci predviedli v 15. minúte ukážkový rýchly protiútok. B. Silva oblúčikom našiel v šestnástke Jotu, ktorý sa neulakomil na strelu, posunul loptu lepšie postavenému Ronaldovi a ten zblízka strelil svoj dvanásty gól na finálových turnajoch ME - 1:0. V ďalšej dobrej príležitosti bol stopér Dias, ale na zadnej žrdi hlavou minul bránu. "Nemecký stroj" potreboval chvíľu na otrasenie sa z inkasovaného gólu, aby sa opäť nadýchol k náporu. Tentoraz sa už ale za svoju snahu dočkal odmeny. V 35. minúte vyšla domácim rýchla akcia na jeden dotyk, lopta putovala od Kimmicha naľavo na Gosensa, ktorého polostrieľaný center si pred Havertzom zrazil zblízka do siete Dias - 1:1. Ešte do prestávky sa Nemcom podarilo otočiť skóre, po vyšachovaní obrany dezorientovaný Guerreiro napodobnil svojho spoluhráča a tiež nechtiac nasmeroval loptu do vlastnej brány - 1:2. V nadstavenom čase mohol dokonať skazu Portugalcov Gnabry, radosť mu prekazil Rui Patricio.

Portugalci boli zrelí na "uterák", polčasová prestávka im preto mala padnúť vhod. Po nej poslal tréner Santos na trávnik Sanchesa namiesto B. Silvu, no obraz hry sa nezmenil, Nemci naďalej dominovali. V 51. minúte spravil pozičnú chybu Semedo, Müller jeho zaváhanie okamžite využil posunutím lopty na Gosensa, ktorého krížnu prihrávku "upratal" do prázdnej brány Havertz - 1:3. Ofenzívne galapredstavenie nemeckého tímu pokračovalo, po hodine hry zvýšil hlavou na rozdiel triedy nikým nebránený Gosens - 1:4. Portugalci sa z ojedinelej akcie dostali späť do zápasu po tom, ako Jota po centri Moutinha a prihrávke Ronalda skóroval z bezprostrednej blízkosti - 2:4. V 79. minúte napriahol spoza šestnástky Sanches a jeho "delovka" rozozvučala brvno nemeckej brány. Na viac sa však už "vyžmýkaní" Portugalci nezmohli a ich súper si v závere dvojgólový náskok postrážil.

tabuľka:

1. Francúzsko 2 1 1 0 2:1 4

2. Nemecko 2 1 0 1 4:3 3

3. Portugalsko 2 1 0 1 5:4 3

4. Maďarsko 2 0 1 1 1:4 1