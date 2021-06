Slováci doplatili proti Švédom na pasivitu: Tarkovič má obavy a verí v malý zázrak!

Ani na šiesty pokus v ére samostatnosti nezvíťazili slovenskí futbaloví reprezentanti nad mužstvom Švédska.

V piatkovom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy nenadviazali na triumf proti Poliakom (2:1) a podľahli tímu "Blaagult" najtesnejším rozdielom 0:1. Rozhodnutie priniesla 77. min. Brankár Martin Dúbravka sa dopustil faulu v pokutovom území a stredopoliar Emil Forsberg sa z "bieleho bodu" nepomýlil.

Slováci proti štvrťfinalistovi ostatných MS 2018 siahali na štvrtý nerozhodný rezultát vo vzájomných stretnutiach. Do prestávky súperovi nič nedovolili, no po nej však s pribúdajúcim časom čoraz viac upadali do pasivity.

Herne sa chytil hlavne útočník španielskeho San Sebastiánu Alexander Isak a Slováci napokon neodolali silnejúcemu tlaku škandinávskeho tímu. "Hráči odviedli maximum, aj preto ma prehra mrzí," povedal na webe SFZ tréner Štefan Tarkovič. Za nepriaznivého stavu v závere Švédom viackrát nebezpečne podkúrili a v nadstavenom čase systém VAR dokonca skúmal možné hranie rukou v pokutovom území, no penalta pre Slovensko sa napokon nepískala.

"Švédsko vyhralo tohto roku až na zápas so Španielskom všetko, má kvalitu, logicky si šance vypracovalo, z hry nám ale gól nedalo. Aj súper sa pripravil na našu hru, bol nachystaný na Maka, zužoval nám ihrisko, aby sme nemali toľko priestoru ako proti Poľsku," dodal slovenský lodivod.

Napriek prehre však Tarkovič "nehádže flintu do žita" a dúfa v postup do osemfinále. "Boli sme blízko k remíze, máme stále kvalitu, aby sme zdramatizovali našu skupinu. Som optimista naďalej, pripravíme sa aj na Španielsko a budeme veriť v malý zázrak, že mu zoberieme body," skonštatoval. "Postúpiť by bolo úžasné a do poslednej chvíľky o to budeme bojovať," nadviazal gólman Dúbravka.

Na trávniku petrohradského štadióna Krestovskij sa odohral tzv. druhý najstarší zápas v histórii európskych šampionátov, keďže obe základné jedenástky spolu vytvorili priemerný vek 30 rokov a 125 dní. Vyšší vekový priemer mal iba duel Grécko - Švédsko (0:2) na ME 2008.

Podľa kapitána Mareka Hamšíka to bol typický remízový zápas. Ako vraví, nebyť penalty, Slováci by remízu udržali a bol by to zlatý bod. "Bohužiaľ, v druhom polčase sme boli pasívnejší a možno sme na to doplatili.

Je to teraz všetko otvorené, Švédi dokázali so Španielmi remizovať. My musíme teraz dobre zregenerovať, keď vieme, že Španielsko je favorit celej skupiny a kandidát na celkové víťazstvo, preto to bude veľmi náročné," skonštatoval čoskoro 34-ročný Banskobystričan, ktorý ostatné mesiace strávil vo švédskom klube IFK Göteborg.