Česká futbalová rozprávka na EURO: O body obrali Chorvátov a postup zo skupiny majú na dosah!

Českí futbalisti remizovali v piatkovom zápase D-skupiny ME s Chorvátmi 1:1. V glasgowskom Hampden Parku otvoril skóre v prvom polčase Patrik Schick z penalty, po zmene strán vyrovnal Ivan Perišič.

Chorváti získali v "déčku" prvý bod a v záverečnom vystúpení skupinovej fázy ich čakajú v utorok Škóti, ktorí budú mať výhodu domáceho prostredia.

Česi majú na konte štyri body a výrazne si posilnili svoje šance na postup do osemfinále. Na záver skupiny sa predstavia v utorok vo Wembley proti Angličanom.



D-skupina - 2. kolo:

Glasgow

Chorvátsko - Česko 1:1 (0:1)

Góly: 37. Schick (z 11 m) - 47. Perišič. Rozhodovali: Grande - Yuste, Fernandez (všetci Šp.), ŽK: Lovren - Masopust, Bořil, Hložek

zostavy:

Chorvátsko: Livakovič - Vrsaljko, Lovren, Vida, Gvardiol - Modrič, Kovačič (87. Brozovič) - Perišič, Kramarič (62. Vlašič), Brekalo (46. Ivanušec) - Rebič (46. Petkovič)

Česko: Vaclík - Coufal, Kalas, Čelůstka, Bořil - Holeš (63. Král), Souček - Masopust (63. Hložek), Darida (87. Barák), Jankto (74. Ševčík) - Schick (74. Krmenčík)

Česi začali aktívne a podarilo sa im zatlačiť Chorvátov do vlastnej šestnástky, Janktov center z pravej strany odvrátil Vida, Coufalovu strelu z druhej vlny zblokovala obrana. Česi mali vzápätí k dispozícii rohový kop, Souček však v dobrej pozícii hlavou minul bránu. Česko pokračovalo v sebavedomom prejave, v 9. minúte ho vystrašil faul Kalasa na Rebiča, ale Lovren z priameho kopu prestrelil. Na opačnej strane Souček dobre vysunul na kraji Masopusta, ten však nemal podporu, akciu spomalil a následný Coufalov center "zaklincoval" Jankto vysoko nad. Oveľa bližšie boli Česi ku gólu v 18. minúte, Darida posunul naľavo Janktovi, ten poslal dôrazný center do šestnástky, lopta sa dostala až na zadnú tyč k Schickovi, no ten sa zamotal a nedokázal zakončiť dostatočne dôrazne. Chorváti sa postupne dostávali do zápasu, viac držali loptu a prvýkrát sa dostali do zakončenia po rohovom kope, ktorý zahrali nakrátko, po signále zakončil Perišič iba do stredu brány. Hra sa postupne vyrovnala, no v 33. minúte po rýchlom prechode do útoku Česi vybojovali roh. Chorváti síce odvrátil center, no na zemi zostal zakrvavený Schick. Hlavný rozhodca Cerro Grande využil ošetrenie českého útočníka na konzultáciu s VAR, ktorý zachytil úder lakťom a španielsky arbiter ukázal na biely bod. K exekúcii sa odhodlal samotný Schick a s prehľadom otvoril skóre. Chorváti však mohli okamžite odpovedať, za obranu si zbehol Rebič, no v rozhodujúcej chvíli netrafil dobre loptu a minul Vaclíkovu bránku. Posledné slovo mali v prvom polčase Česi, Schick však z priameho kopu netrafil bránku.

Chorváti vstúpili do druhého polčasu vo veľkom štýle. Takmer okamžite dostali možnosť zahrať priamy kop, Kovačič však po signále z diaľky netrafil. Mrzieť ho to nemuselo, vzápätí v strede rýchlo rozohrali, Perišič si nabehol po ľavej strane za obranu, poradil si s Coufalom a z uhla prepálil Vaclíka - 1:1. Chorvátov gól povzbudil, hýrili aktivitou, no bez efektívnej finálnej fázy. Ani Česi sa však nestiahli, no ani im sa v koncovke príliš nedarilo. Hra sa opäť upokojila, hoci na Chorvátoch bola vidieť snaha. V 72. minúte nedokázala česká defenzíva odpratať loptu zo šestnástky, k zakončeniu sa dostal striedajúci Vlašič a iba tesne minul bránku. S pribúdajúcim časom sa začalo čoraz viac taktizovať a hra sa presunula do stredu, oba tímy dokázali eliminovať sporadické útočné snahy v bezpečnej zóne. Výnimočné výpady vychádzali najmä z chýb v rozohrávke, Hložek sa takto dostal až do šestnástky, skúsil to odvážne, ale proti presile nemal šancu. Naopak, Chorváti dostali šancu na rýchlu kontru, ktorá im však nič nepriniesla. V závere sa ešte Chorváti pokúšali spraviť niečo s výsledkom, ale Česi si priaznivý výsledok postrážili.



tabuľka

1. Česko 2 1 1 0 3:1 4

2. Anglicko 1 1 0 0 1:0 3

3. Chorvátsko 2 0 1 1 1:2 1

4. Škótsko 1 0 0 1 0:2 0