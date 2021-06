Emotívna reakcia Dúbravku po prehre so Švédskom: Toto rozhodcovia totálne pokazili!

Slovenskí futbalisti prehrali vo svojom druhom zápase v E-skupine EURO 2020 so Švédskom 0:1.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Na Štadióne Krestovskij v Petrohrade rozhodol Emil Forsberg z pokutového kopu v 77. minúte. Slováci majú na konte stále tri body za triumf nad Poľskom (2:1), účinkovanie v základnej skupine uzavrú v stredu 23. júna, keď o 18.00 SELČ nastúpia v Seville proti domácemu Španielsku.

Kapitán Slovenska Marek Hamšík bol po zápase so Švédskom sklamaný.

"Škoda, keby neodpískali penaltu, remízu by sme zrejme udržali a bol by to zlatý bod. Boli sme trochu pasívnejší v druhom polčase a doplatili sme na to. Stále je to otvorené, musíme dobre zregenerovať. Vieme, že Španieli sú favoriti na prvenstvo v skupine a aj kandidáti na triumf na turnaji. Bude to veľmi náročné,“ povedal pre RTVS Marek Hamšík.

Brankár Martin Dúbravka sa hneval po zápase. Z jeho pohľadu rozhodcovia spravili veľkú chybu, penalta sa kopať nemala!



"Teraz vo mne prevládajú emócie a hnev. Z môjho pohľadu do mňa hráč nabehol a spadol. Penaltový zákrok to podľa mňa nebol. Som sklamaný, mali sme naviac. Mrzí ma, že to takto dopadlo. Chlapci makali a na konci možno mohla byť penalta v náš prospech. Boli sme lepší počas celého zápasu a nezaslúžili sme si prehrať.

Mali sme viac z hry, lepšie držanie lopty. Pri samotnom pokutovom kope sa s tým nedalo nič robiť. Trafil to prudko k tyči, takto sa majú kopať penalty. Určite to nevzdáme. Na týchto dvoch zápasoch sa dá stavať. Do poslednej chvíle sa budeme biť."