Skvelá atmosféra pred duelom: Gabo priletel na zápas z USA

Svojím prvým vystúpením namaškrtili národ. Na včerajší druhý zápas hamšíkovcov na EURO proti Švédsku opäť dorazili do Petrohradu aj slovenskí fanúšikovia zo všetkých kútov našej krajiny.

Jeden z nich, podnikateľ Gabriel dokonca až z New Yorku, kde vlastní stavebnú firmu. Takmer všetci boli presvedčení, že po výhre nad Poľskom sa Slovákom podarí dosiahnuť proti severanom taký výsledok, ktorý im zaručí postup do osemfinále.

V predzápasovom radostnom rozpoložení sa pri spoločnom fotografovaní športovo hecovali so švédskymi fanúšikmi. Už niekoľko hodín pred zápasom z blízkej stanice metra prichádzali na štadión Zenitu Petrohrad fanúšikovia z oboch krajín, ktorí vytvárali pred zápasom výbornú atmosféru.

Spoločne sa prekrikovali v skandovaní, zároveň si však podávali ruky a robili spoločné fotografie.

„Keby vedeli, čo ich dnes čaká, tak sa s nami ani nebudú fotiť,“ vtipkoval jeden z priaznivcov Slovenska.

Do Ruska prišla Slovákov povzbudiť aj partia zo Žiliny, ich kamarát Gabriel však pricestoval až z New Yorku. „Žijem tam, mám tam stavebnú firmu. Bol som už na EURO 2016 vo Francúzsku. Verím, že dnes vyhráme 2:1 a tým pádom postúpime zo skupiny. A potom sa uvidí, možno by sme mohli „urobiť“ aj štvrťfinále,“ veril pred úvodným hvizdom Hamšíkovi a spol. Gabo.

Na posledný zápas skupiny do Sevilly nepocestuje, ale v prípade postupu nevylučuje, že opäť príde reprezentáciu podporiť osobne. Rovnaký výsledok 2:1 a tým pádom aj úspešné zvládnutie skupinovej fázy prorokuje ďalší Žilinčan Paľo.

„Pricestovali sme sem cez cestovnú kanceláriu, bavíme sa, nasávame nielen atmosféru Petrohradu, ale aj pivo,“ usmieval sa Paľo. Ďalší Žilinčan tipoval remízu 1:1, ktorá by už mohla tarkovičovcom stačiť na postup. „Potom už budeme len kalkulovať, kde a s kým sa stretneme v osemfinále,“ dodal bez náznaku pochybností Andrej (46).



Gabriel (46): Tip: 2:1

Paľo (45): Tip: 2:1

Andrej (46): Tip: 1:1