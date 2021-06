Fanúšikovia potleskom a plagátmi podporili Eriksena: Celé Dánsko je s tebou, Christian!

Najemocionálnejší zápas šampionátu! Momenty z duelu Dánsko – Belgicko (1:2) sa vryjú do pamäti na dlhé roky. Všetci mysleli na Christiana Eriksena (29), ktorý pred pár dňami skolaboval na ihrisku a lekári bojovali o jeho život.

Počas štvrtkových záberov z kodanského štadióna nabiehali na koži zimomriavky. Potvrdilo sa, že súdržnosť a empatia sú nadradené gólom a víťazstvám.

Už pred výkopom si na dánskeho stredopoliara spomenuli usporiadatelia. Na trávniku rozprestreli obrovský dres s jeho menom a číslom 10.

Symbolicky práve v desiatej minúte súboja prestali futbalisti oboch mužstiev hrať, aby fanúšikovia mohli zatlieskať a podporiť ho v ťažkých chvíľach. Eriksen leží v nemocnici neďaleko štadióna. Po viacerých vyšetreniach ho čaká implantácia defibrilátora.

Ešte pred zápasom zverejnil na sociálnej sieti fotografiu s palcom hore. Poďakoval sa fanúšikom za prejavy podpory a odkázal im, že sa „za daných okolností cíti v poriadku“.

Pacient Eriksen sledoval časť bitky s Belgickom z lôžka. Prezradil to jeho spoluhráč Martin Braithwaite. „Christian nám poslal správu v našej skupine. Videl som ju po príchode do kabíny. Napísal, že sme geniálni.“

Počas prerušenia hry vytiahli dánski fanúšikovia transparent s nápisom: „Celé Dánsko je s tebou, Christian.“ Belgičania zasa vytasili plagát s textom „Belgicko ťa miluje, Christian.“

Dojemné chvíle, počas ktorých sa v očiach viacerých priaznivcov objavili slzy. Kapitán Simon Kjaer bol pri Eriksenovi prvý a zabránil zapadnutiu jeho jazyka. „Najdôležitejšie je, že Christian je o. k.,“ odkázal na instagrame.

Dáni išli rýchlo do vedenia, no Belgičania duel otočili. Aj po zápase sa všetko krútilo okolo Eriksena. „Bude to pre teba pár náročných týždňov, ale sme tu pre teba. Ideme vyhrať nad Rusmi. Na majstrovstvách sme ešte neskončili,“ uviedol dánsky tréner Kasper Hjulmand po prehre.

Belgičan Romelu Lukaku je spoluhráčom Eriksena v Interi Miláno. Dánskemu tímu sa poďakoval za jeho záchranu. „Sú dobrí priatelia. Lukaku je veľká osobnosť. Všetci sme jedna veľká futbalová rodina,“ zdôraznil dánsky kouč.