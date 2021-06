Sestra Patrika Schicka sa vyzliekla na záhrade: To sú sexi krivky!

Patrik Schick (25) zažiaril v prvom zápase šampionátu, jeho sestra Kristýna (26) doma na záhrade. Fanúšikom poslala poriadne šteklivé foto.

Česká modelka Kristýna Schicková je známa tým, že s nahotou nemá žiadny problém. Potvrdilo to aj teraz, keď so svojej záhrady poslala šteklivé foto. "Luky išiel do práce, Elliot išiel spať a ja mám teraz tak dve hodinky pre seba," napísala k prvej fotke nahého tela na sociálnej sieti. "Fotí ma statív a diaľkový ovládač," doplnila pre všetkých, ktorí podozrievavo hľadala za fotoaparátom niekoho ďalšieho.

Kristýna má sexi krivky a jej zvodné fotky si na internete nájdu množstvo obdivovateľov. Rovnako ako ich má jej brat Patrik, ktorý v prvom zápase na EURO proti Škótsku strelil za českú reprezentáciu dva góly. Dnes hrá český tím s Chorvátskom a Patrik má ďalšiu príležitosť na zažiarenie.