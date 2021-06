Maďari nezvádli záver zápasu: Portugalci sa dlho trápili, nakoniec rozhodli za pár minút

Futbalisti Portugalska vyhrali vo vo svojom prvom dueli v F-skupine na EURO 2020 nad domácim Maďarskom 3:0.

Fotogaléria 10 fotiek v galérii

Obhajcovia trofeje zlomili v Budapešti odpor súpera až v závere gólom Raphaëla Guerreira a dvoma Cristiana Ronalda, ktorý sa s jedenástimi zásahmi na ME osamostatnil na čele historickej tabuľky.

Ronaldo zlomil vo vypredanej aréne Ferenca Puskása aj ďalśí rekord, ako prvý hráč v histórii sa predstavil už na piatich európskych šampionátoch (2004, 2008, 2012, 2016, 2020). Tridsaťšesťročný útočník má momentálne na konte rekordných 22 duelov na EURO a 176 v reprezentačnom drese, za Portugalsko dal 106 gólov.

Portugalsko nastúpi v ďalšom stretnutí v sobotu 19. júna o 18.00 h v Mníchove proti Nemecku. Maďarsko čaká o tri hodiny skôr opäť v Budapešti súboj s Francúzskom.

F-skupina - 1. kolo:

Budapešť

Maďarsko - Portugalsko 0:3 (0:0)

Góly: 84. Guerreiro, 87. a 90.+2 Ronaldo (prvý z 11m). Rozhodovali: Cakir - Duran, Ongun (všetci Tur.), ŽK: Négo, Orbán - Ruben Dias

Maďarsko: Gulácsi – Botka, Orbán, At. Szalai – Lovrencsics, Kleinheisler (78. Sigér), A. Nagy (90.+5 R. Varga), Schäfer (66. Négo), Fiola (88. K. Varga) – Ád. Szalai, Sallai (78. Schön)

Portugalsko: Rui Patricio – Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro – Danilo, Carvalho (81. Sanches), Fernandes (89. Moutinho) – Ronaldo, Diogo Jota (81. A. Silva), B. Silva (71. R. Silva)

Portugalčania mali v súboji s domácimi podľa očakávania od úvodného hvizdu herne navrch, ich najnebezpečnejším hráčom bol v prvom polčase Diogo Jota. Útočník Liverpoolu sa už v úvodnej desaťminútovke dostal k dvom zakončeniam - najskôr v 5. minúte prvou strelou do priestoru bránky preveril Gulácsiho a o chvíľu neskôr netrafil dobre loptu po štandardke z pravej strany. Ronaldo dal o sebe výraznejšie vedieť v 19. minúte, keď sa prvýkrát dostal do šance, no vzrušenie utlmil ofsajdový verdikt. Portugalský kapitán si po polhodine hry pýtal loptu v šestnástke, po centri však na ňu nedočiahol dostatočne. Jeho tímu jasne patrilo držanie lopty, Maďari sa smerom dopredu dostávali iba sporadicky a ich prioritou bola kompaktnosť v obrane. V 37. minúte sa domáci konečne dostali k štandardke z nebezpečného územia a Ádám Szalai po nej hlavou donútil brankára Ruia Patricia k prvému zákroku. Portugalsko na konci prvej časti stupňovalo svoj tlak - v 40. minúte Diogo Jota zo siedmich metrov z otočky vystrelil iba do Gulácsiho a o tri minúty neskôr mal tutovku na nohe Ronaldo, nepokrytý však z piatich metrov prestrelil bránku.

Hneď po zmene strán sa musel brankár Gulácsi poriadne natiahnuť za hlavičkovým pokusom Pepeho po rohovom kope a bolo jasné, že favorit chce pokračovať v režisérskej pozícii spred prestávky. Maďari sa však pred viac ako 60-tisícovou hlučnou kulisou osmelili a aspoň do štatistik zapísali svoje strelecké pokusy Ádám Szalai i Sallai a hoci mierili do priestoru bránky, Ruia Patricia nemohli reálne ohroziť.

Portugalčania boli v tých chvíľach v ofenzíve bezradní a do šancí sa nedostávali. Až v 68. minúte pohrozil Bruno Fernandes, jeho strelu z diaľky k ľavej žrdi vytesnil Gulácsi na rohový kop. To už nebol v drese domácich na ihrisku stredopoliar Dunajskej Stredy Schäfer, ktorý odohral 65 minút. Maďari cítili šancu dosiahnuť aj na viac ako bod a v 73. minúte sa pre nich rysovalo sľubné prečíslenie, chýbala mu presnosť vo finálnej fáze. Štvrťhodinu pred koncom si Ronaldo pýtal pokutový kop pre údajnú ruku Fiolu vo vlastnej šestnástke, ale arbitri mu nedali za pravdu. Hrdinom Maďarska sa mohol stať necelé dve minúty po svojom príchode na ihrisko striedajúci Schön, jeho gól z 80. minúty však neplatil pre ofsajd.

Portugalčania napokon zlomili odpor súpera tromi gólmi od 84. minúty, najprv otvoril skóre Guerreiro tečovanou strelou od Orbána a potom sa Ronaldo dvoma gólmi odpútal do Platiniho v historickej tabuľke strelcov na ME. Prvý dal z penalty po faule Orbána a v nadstavení pridal ďalší po elegantnej kľučke na brankára.