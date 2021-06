Trpký koniec mladíka vo ViOne: Agent tlačil, aby viacej hral, teraz dostal košom

Fortunaligový klub FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble už nepočíta so službami Petra Orávika, Tomčeho Grozdanovského, Adama Mihálika, Marka Vujiča a Mariána Šmatláka. Klub to uviedol na svojej oficiálnej stránke.

Orávikovi vypršal kontrakt a s klubom sa lúči po jedenástich rokoch. Končí ako najlepší strelec klubu (32 gólov) a hráč s najvyšším počtom zápasov (279). V tejto štatistike ho prakticky určite predbehne druhý odchovanec Martin Chren, ktorý zaostáva o jeden ligový duel. Zmluva sa skončila aj Mihálikovi, na ukončení sa dohodol Vujič. Prvý menovaný pri Žitave odštartoval svoju kariéru, následne od žiakov až po dorast okúsil žilinskú akadémiu, aby sa vrátil do ViOn-u. Vo Fortuna lige si v dvadsiatich rokoch pripísal deväť štartov bez gólu. Vujič si obliekol dres Zlatých Moraviec štyrikrát. V troch prípadoch ako striedajúci hráči, v jednom naskočil od úvodu zápasu. Po ročnej anabáze v klube skončil.

"Zvažovali sme veľmi dôsledne u každého, čo ďalej. Napokon sme sa rozhodli, že zo športového hľadiska máme iné predstavy, pôjdeme inou cestou a budeme pracovať na iných alternatívach. V podstate to isté platí aj pri Vujičovi. Mal ešte rok platný kontrakt, ktorý sme ukončili dohodou," uviedol generálny manažér Marek Ondrejka.

Grozdanovski pôsobil vo ViOne dva a pol sezóny. Reprezentant Severného Macedónska do 21 rokov dokopy nazbieral 52 štartov. Klub mu ponúkol novú zmluvu, ktorú sa rozhodol nakoniec nepodpísať. "Dávnejšie sme boli dohodnutí na predĺžení zmluvy, k podpisu zo strany hráča stále neprišlo. Nemohli sme už ďalej čakať, potrebujeme aj tento post mať čím skôr vyriešený, navyše čakajú na naše vyjadrenie prípadné nové posily. V sobotu sa napokon hráč sám vyjadril, že u nás nebude pokračovať," povedal Ondrejka.

ViOn opustil aj osemnásťročný Marián Šmatlák. Pod trénerom Ľubošom Benkovským nastúpil jedenásťkrát do súťažných duelov. "Vidíme v ňom potenciál, preto sme si ho aj minulý rok upísali na tri roky. Sám tréner prejavil túžbu ho mať v tíme, pracovať s ním, pripraviť si ho do budúcna. Žiaľ, čoraz častejšie do jeho minutáže vstupoval jeho agent. Tie tlaky už veľmi silneli. Náš návrh bol ukončiť kontrakt a tak sa aj k 31. máju stalo. Je neprípustné a u nás to určite nebudeme tolerovať, aby agenti diktovali trénerovi a klubu, kto má hrať a koľko má hrať. Bez ohľadu na talent a ďalšie okolnosti. Takto futbal nemôže fungovať. Marián je talent, šance postupne dostával, ale potreboval čas. Niekomu to stále bolo málo. Vnímame ho aj ako výborného chlapca, preto škoda, že to takto dopadlo. Ale my zo svojej cesty nezídeme," vysvetlil Ondrejka.

Stopér Moško prišiel minulý rok v lete na hosťovanie z MŠK Žilina, v závere ročníka sa zranil a absolvoval operáciu menisku. Jeho pokračovanie pri Žitave je otázne. Rovnako je to aj v prípade slovinského brankára Žana Pelka, ktorý prišiel zaplátať post po Patrikovi Lukáčovi. Ten podstúpil vo februári úspešnú operáciu kolena. "Tu by som povedal, že sú veci ešte otvorené. Pelko nás zaujal, do začiatku prípravy sme si jeho pôsobenie nechali otvorené. Je možné aj jeho zotrvanie, otvárajú sa nám ale tiež iné možnosti," uviedol Ondrejka.

Zmluva vypršala i kapitánovi Tomášovi Ďubekovi. Od klubu novú nedostal. Jeho ďalšie prípadné pôsobenie vo ViOn-e je stále v štádiu riešenia. "Ďubek je veľká osobnosť slovenského futbalu. Ako som už raz povedal, zaslúži si rešpekt a úctu. Nie, aby sme jeho ďalšiu kariéru riešili cez médiá. Zmluva sa mu skončila 31. mája. Vo vnútri si všetko analyzujeme, hľadáme riešenia, chceme urobiť čo najlepšie rozhodnutia. Ak urobíme menej chýb, ako konkurencia, môžeme byť zasa úspešní. To je aj tento prípad. Myslím, že v krátkom čase padne rozhodnutie aj ohľadom neho," dodal Ondrejka.

V klube už dávnejšie skončil Michal Pintér, na konci sezóny sa skončilo hosťovanie Davidovi Hrnčárovi, ktorý sa pripojil k materskému Slovanu Bratislava. Zmluva vypršala Filipovi Balajovi, ktorý sa dohodol s poľskou Cracoviou Krakov, informoval klub.