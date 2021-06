Proti Španielom spálil tutovku: Z toho, čo potom spravili fanúšikovia, vám príde zle

Švédska futbalová reprezentácia podala podnet na políciu pre nenávistné prejavy, ktorým čelil na sociálnych sieťach útočník Marcus Berg.

Tridsaťštyriročný veterán nepremenil v pondelok vyloženú šancu v zápase E-skupiny EURO 2020 a Švédsko remizovalo v Seville so Španielskom 0:0.

"Vyplnili sme správu, uvidíme, kam to povedie. To, čo sa stalo, je však neakceptovateľné a nie je to niečo, čo by som nechal tak," povedal v utorok Berg na tlačovej konferencii podľa DPA.

Zakončovateľ Krasnodaru dostal v 61. minúte dobrú prihrávku pred bránu od Alexandera Isaka, no osamotený v malom vápne netrafil loptu. "Moje účty na internete som vypol. Nanešťastie, vždy viete, keď nepremeníte šancu, že môže prísť nejaký humus. Včera to bolo ťažké. To, čo sa stalo na sociálnych sieťach, je odporne smutné," prezradil svoje pocity Berg.