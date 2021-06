V Poľsku to po prehre so Slovenskom vrie: Tréner mlčí, nepozná ani hymnu!

Poľskí futbalisti to podľa predpokladov poriadne schytali od svojich médií po prehre so Slovákmi (1:2) v pondelok na ME v Petrohrade.

Zatiaľ čo sklamaný zväzový prezident Zbigniew Boniek si na sociálnej sieti povzdychol, že oba góly Slovákov padli po fatálnych chybách poľského tímu ("Hrali sme priemerne, ale prehrať sme si nezaslúžili," napísala poľská legenda), novinári nevýraznej družine portugalského trénera Paula Sousu nič nedarovali.

"Presvedčili sme sa o tom, že naši futbalisti najlepšie spolupracovali pri speve Mazurka Dąbrowskiego, čiže našej hymny. Ale tréneri mlčali, lebo to nie je ich hymna. Podľa toho to vyzeralo aj na ihrisku. Prišli ako žoldnieri, aby doviedli tím k úspechu, ale akosi nenachádzajú spoločný jazyk s hráčmi," zamyslel sa redaktor denníka Rzeczpospolita na jeho webe.

"V zápase proti Slovensku sa na ihrisku potvrdilo iba to, čo sme videli pod vedením Sousu od marca tohto roku - nestabilná zostava, chaos, improvizácia a nulová spolupráca. Tréner stále niečo hľadá, ale ešte to nenašiel.

Avšak za pár mesiacov sa to ani nedá. Na ihrisku sme mali momentálne najlepších hráčov, takže obviniť trénera z ich zlej voľby by nebolo správne. Na druhej strane sme len trikrát vystrelili na bránku súpera a to hral za nás najlepší svetový futbalista. Kto to nevidel, neuverí," dodal ten istý zdroj.

Kritikou na trénera a jeho hráčov nešetril ani bývalý poľský reprezentant Kamil Kosowski. "Tréner Sousa zmenil troch hráčov v porovnaní s posledným testom proti Islandu a to je poriadny zásah do mužstva. A súboj proti Slovákom ukázal, že správnu jedenástku stále nenašiel. Lewandowski pôsobil bledo a zo Zieliňského sme stále v reprezentácii nedostali to, čo v ňom je. Stále iba čakáme na trénera, ktorému sa podarí využiť obrovský potenciál týchto dvoch hráčov," zamyslel sa Kosowski na webe denníka Przeglad Sportowy.

"Bol to smutný deň pre našich fanúšikov, ale je to dané aj tým, že sa na poľské mužstvo už niekoľko rokov pozeráme cez ružové okuliare. Je načase zložiť si ich. Ľahšie zápasy ako proti Slovákom nás už nečakajú. Jasné, aj Španielov je možné zdolať, lebo lopta je guľatá. S takýmto výkonom je to však skôr iba zbožné želanie," doplnil bývalý 52-násobný reprezentant Poľska.

Celkovo poľské médiá sa po smutnom pondelkovom podvečere v Petrohrade a rýchlom páde na dno E-skupiny zhodujú v jednom. "Už po prvom zápase nemáme osud vo svojich rukách a musíme sa spoliehať aj na pomoc súperov. A existuje vôbec súper, ktorého by táto poľská družina mohla zdolať."