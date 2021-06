Recept ako hrať na EURO? Robo Mak ponúkol svojskú odpoveď

Tímovosť, kompaktnosť, bojovnosť a efektivita v ofenzíve. Tento predzápasový herný plán slovenskí futbalisti proti Poliakom dokázali pretaviť do víťazstva 2:1 vo svojom prvom zápase na EURO 2020.

Pri prvom góle SR predviedol odvahu v individuálnom riešení Róbert Mak, po vylúčení Grzegorza Krychowiaka rozhodol po štandardnej situácii stopér Milan Škriniar.

Tridsaťročný Mak mal po súboji v online mixzóne dôvody na veľkú radosť.

"Fantastický pocit. To, čo sme si povedali v kabíne sme splnili do bodky. Aj keď cez polčas sme si povedali niečo iné, ale bohužiaľ hneď na začiatku druhého polčasu sme inkasovali gól. Bránili sme však dobre, vyšli nám protiútoky, hoci hra na lopte nebola ideálna a mohla by byť aj lepšia. Ukázali sme, že vieme bojovať ako tím. Sme radi za tri body, nebolo to ľahké," zhodnotil priebeh súboja na Štadióne Krestovskij.

Práve dobré výkony technicky vybavených ofenzívnych hráčov ako Mak, Ondrej Duda či Lukáš Haraslín mali na duel zásadný dopad: "Mojou robotou je hrať jeden na jedného, pripravovať šance na góly a strieľať ich. Som za gól rád, aj za celé mužstvo, lebo je to fantastické začať takto turnaj."

Krídelník Ferencvárosu Budapešť hral v "domácom prostredí", keďže v rokoch 2016 až 2020 pôsobil v Zenite. "Všetci si ma doberali, že toto je tvoj štadión, že ho poznám a že by som tu mal dať gól. Strašne som sa z gólu tešil. Veľa sme nabehali dozadu. Bolo to ťažké pre viacerých hráčov. Ale toto je EURO, tu sa hrá o všetko, tu sa hrá o život. Musíme dobre zregenerovať."

Defenzívny stredopoliar Juraj Kucka ocenil najmä tímový výkon zverencov reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča. "Boli to super pocity, toto sa nestáva každý rok. Chvíľu si to užijeme, treba sa však už sústrediť na druhý zápas, najmä dobre zregenerovať," hodnotil v e-mixzóne a rozmenil na drobné aj faktory úspechu:

"Dobre a kompaktne sme bránili, nevynechali sme žiadne metre a obetovali sme sa. Kľúčom bola tímovosť. To bolo dôležité. Poliaci mali prevahu, ale dobre sme si to postrážili, vypĺňali sme priestory a boli dôrazní. A podarilo sa aj smerom dopredu. Každý si odohral svoje, treba na tom stavať."

Aj 33-ročného hráča FC Parma nadchol prvý slovenský gól. V 14. minúte Mak skvelým sólom od ľavej autovej čiary prešiel cez dvoch Poliakov. Jeho ostrú a jemne tečovanú strelu obrancom Kamilom Glikom do žrde odrazil telom do vlastnej brány brankár Wojciech Szczęsny.

"Robo to urobil parádne, musím uznať. Treba to skúšať, musíme byť odvážni, treba si pre to ísť. Odvaha nemôže nikdy chýbať, aj keď sa niečo nepodarí. Aj my sme veľa vecí pokazili, toto je tá správna morálka," skonštatoval Kucka, ktorý na otázku, či cíti zadosťučinenie po zdolaní favorita voči tým ktorí Slovákom neverili len krátko uviedol: "Vnímam iba ľudí, ktorí nám verili. Ostatné ma nezaujíma."