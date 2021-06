Dánsky futbalista Christian Eriksen čelí nejasnej budúcnosti: Skončí po kolapse v dôchodku?

Tvrdé slová! Dánsky stredopoliar Christian Eriksen (29), ktorý v zápase proti Fínsku skolaboval a lekársky tím bojoval na trávniku o jeho život, nemá pred sebou optimistické vyhliadky do budúcnosti. Myslí si to tandem kardiológov z Anglicka a z Talianska.

Podľa ich slov hrozí hráčovi Interu Miláno koniec kariéry. Nebol by prvým futbalistom, ktorého by problémy so srdcom poslali do predčasného športového dôchodku.

Podľa neoficiálnych správ z Kodane sa srdce Eriksena zastavilo na päť minút. Severan sa teraz v nemocnici podrobuje sérii vyšetrení, ktoré majú objasniť, čo zlyhanie srdca spôsobilo. Kardiológ Sanjay Sharma bol sedem rokov lekárom dánskeho futbalistu počas jeho angažmánu v Tottenhame. Po sobotňajšej udalosti je presvedčený, že by sa už nemal vrátiť k futbalovým profíkom.

Pre denník Daily Mail povedal, že od roku 2013 ani jeden z testov, ktoré Eriksen v londýnskom klube absolvoval, nevykazoval žiadne odchýlky od normy.

„Nemal zjavnú srdcovú chybu. Za to ručím, lebo som vyšetrenia sám robil. Dobrou správou je, že žije. Zlou, že sa blíži ku koncu svojej kariéry. V Spojenom kráľovstve by si už určite nezahral. On dnes zomrel. Na niekoľko minút, ale zomrel. Nájde sa profesionálny lekár, ktorý ho nechá opäť zomrieť? Odpoveď znie - nie,“ uviedol Sharma, ktorý je tiež kardiologickým konzultantom Anglickej futbalovej asociácie.

Tímu odborníkov sa Eriksena podarilo oživiť priamo na ihrisku, ktoré opúšťal pri vedomí. Hodinu po tom, čo skolaboval, sa cez skupinu na sociálnej sieti ozval spoluhráčom a požiadal ich, aby dohrali prerušený zápas s Fínskom. Napriek streleckej i hernej prevahe ho Dáni prehrali 0:1. Myšlienkami boli všetci pri Christianovi.

Popredný taliansky kardiológ Scott Murray tvrdí, že ak sa u Eriksena potvrdí zlyhanie srdca, môže mu Inter Miláno zakázať znovu hrať. „Zrejme to znamená jeho koniec. Taliani podľa zákona vystavujú stopku športovcom, pokiaľ sa u nich zistí výrazná srdcová abnormalita,“ citoval ho MailOnline.

„Taliani sú najlepšou krajinou v skríningu srdcových chorôb športovcov. Napriek tomu tu stále bude 0,01 percenta ľudí, ktorým sa to môže stať.“

Fischer: Rozhodnú výsledky testov

Uznávaný slovenský kardiochirurg Viliam Fischer tvrdí, že Eriksen v tejto chvíli ešte nemôže vedieť, aká budúcnosť ho čaká. „Rozhodnú o nej až výsledky testov. Podobných prípadov pribúda. Špičkoví športovci by mali mať v plnom tréningu na sebe 7 dní holter (prístroj na monitorovanie srdcovej aktivity – pozn. red.). Ten by mal na 99 percent odhaliť problémy so srdcom.

Ak sa po kompletných vyšetreniach vrátane kontrastného znázornenia koronárnych tepien u Eriksena nič patologické neobjaví, neznamená to, že by už nesmel hrať na vrcholovej úrovni. Po akejkoľvek abnormalite srdca, ktorá sa dá korigovať, môže športovec pokračovať v aktívnej činnosti.“