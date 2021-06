Aký je Eriksenov zdravotný stav? Prehovoril jeho agent

Dánsky futbalista Christian Eriksen (29) bude musieť po kolapse v sobotnom dueli ME s Fínskom (0:1) zostať v nemocnici ešte ďalšie dva dni. Jeho zdravotný stav sa však postupne zlepšuje, potvrdil v pondelok jeho agent.

"Vtipkuje, má dobrú náladu. Má sa dobre. Je s rodinou a všetkých pozdravuje," uviedol hráčov agent Martin Schoots pre denník La Gazzetta dello Sport.

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar mal podľa lekárov zástavu srdca, príčina nie je zatiaľ známa. "Všetci chceme vedieť, čo sa stalo, on takisto. Lekári mu robia množstvo vyšetrení a to chvíľu trvá," povedal agent po návšteve Eriksena v nemocnici v Kodani.

Eriksen odpadol v závere prvého polčasu pri postrannej čiare, keď naňho lopta smerovala po autovom vhadzovaní. Približne po pätnásťminútovej resuscitácii sa ho lekárom podarilo oživiť a pri vedomí transportovať do nemocnice.

V nedeľu bol už v stabilizovanom stave a poďakoval sa všetkým za pomoc a podporu. Podľa agentúry AFP sa neočakáva, že by Eriksen mal ešte zasiahnuť do šampionátu, no čoskoro by sa mohol presunúť do domácej liečby.

V nemocnici určite zostane celý pondelok a pravdepodobne aj v utorok, tvrdí agent. "Je šťastný, lebo vidí, koľko ľudí sa o neho stará a vyjadruje mu podporu. Dostáva povzbudivé správy z celého sveta," dodal Schoots.

Stredopoliar Interu Miláno z nemocnice povzbudil spoluhráčov pred nadchádzajúcim zápasom B-skupiny s Belgickom. Tí v prvom vyjadrení pre médiá sľúbili, že šampionát odohrajú pre neho.

"Budeme hrať pre Christiana a pre všetkých, ktorí nás podporujú," vyhlásil na pondelkovej tlačovej konferencii Pierre-Emile Höjbjerg, ktorý po reštarte stretnutia s Fínskom nepremenil penaltu.

"Cítime podporu zo všetkých strán. Som si istý, že ľudia zažijú vo štvrtok na Parken Stadium niečo špeciálne. Teším sa na to. To, že budeme hrať pre Christiana, berieme ako motiváciu navyše," dodal útočník Martin Braithwaite.