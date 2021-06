Tréner Poľska pochybuje o sile Slovákov: Oni nie sú favoriti!

Portugalský tréner poľskej futbalovej reprezentácie Paulo Sousa (50) si želá tri body z pondelkového úvodného vystúpenia jeho tímu na majstrovstvách Európy v Petrohrade proti Slovensku.

"Máme dobrých hráčov a sú aj dobre pripravení. Chceme sa po prvom zápase vrátiť na našu tréningovú základňu v Poľsku s úsmevmi na tvárach a tromi bodmi v kapse," citujú poľské médiá svojho reprezentačného trénera.

Sousa rovnako ako jeho náprotivok Štefan Tarkovič odmietol v nedeľu večer novinárom prezradiť základnú zostavu jeho tímu v zápase, ktorý sa na štadióne Krestovskij začne o 18.00 h SELČ.

"O tom zvyčajne informujem ako prvých svojich hráčov na poslednom mítingu pred odchodom na zápas. Je to normálny proces. V zostave mám celkovo takmer jasno až na jedno - dve miesta. Každý hráč však už teraz vie, čo sa od neho očakáva. Rátam s úspešným výsledkom," skonštatoval Sousa pre web denníka Przeglad Sportowy.

Na otázku, ako sa vyrovná s neprítomnosťou zranených útočníkov Arkadiusza Milika a Krzysztofa Piateka, 50-ročný Portugalčan odpovedal:

"Milik aj Piatek sú hráči, ktorí môžu za normálnych okolností nastúpiť v útoku po boku nášho lídra Lewandowského. Sú pre nás dôležití, ale teraz je rad na iných. Karol Swiderski a Kuba Swierczok môžu ukázať, čo dokážu. V prípravných zápasoch strelili po góle a treba ich len správne motivovať, aby odohrali čo najlepší zápas."

Bývalý portugalský reprezentant a bronzový medailista z ME 2000 si uvedomuje dôležitosť prvého zápasu na ME. A uvedomuje si aj to, že Poľsko má proti Slovensku nálepku favorita.

"Toto je kľúčový zápas pre obe mužstvá na tomto turnaji. Sila Slovákov spočíva v ich kolektíve. Oni nie sú favorit, ale dobre vedia, čo majú robiť. Sú veľmi silní v štandardných situáciách. Môj kolega Tarkovič v tomto smere odviedol dobrú prácu. Musíme byť maximálne koncentrovaní, aby sme ich zdolali," skonštatoval Sousa.

Člen "zlatej" portugalskej generácie hráčov z prelomu milénia sa posadil na reprezentačnú lavičku Poľska len koncom januára tohto roku. Odvtedy s Poliakmi stihol odohrať tri zápasy kvalifikácie MS 2022 a dva prípravné duely pred ME. Dosiahol v nich jedno víťazstvo, tri remízy a jednu prehru. Poliakov zrejme najviac preverili Angličania, ktorí v kvalifikácii na MS do Kataru vyhrali na londýnskom Wembley 2:1.

"Cítim zodpovednosť, že budeme reprezentovať celú krajinu na ihrisku. Musíme byť súdržní, mať herný plán a veriť vo víťazstvo. Pondelok bude jedným z najdôležitejších dní v mojej trénerskej kariére. Som rád, že môžem byť s Poliakmi účastníkom Eura a ďakujem Bohu, že mi to umožnil," doplnil Sousa.