Cristiano Ronaldo o spojení s Messim: Má veľké šťastie, že sme nehrali v jednom klube!

Kto je lepší? Ten spor medzi dvoma fanúšikovskými tábormi asi nikdy neskončí. Cristiano Ronaldo (36) svojim vyjadrením prilial ešte viac oleja do ohňa.

Portugalský futbalista doteraz získal päť ocenení Zlatá lopta pre najlepšieho futbalistu planéty a má o jednu menej ako jeho sok z FC Barcelona Lionel Messi.

Hviezda Juventusu Turín je naďalej lačná po futbalových víťazstvách a jeho ambície sú stále najvyššie. Určite sa chystá ešte dostihnúť Argentínčana.

Lionel Messi a Cristiano Ronaldo je najlepšia futbalová dvojica svojej doby. Keď sú tí dvaja na ihrisku, stále eskalujú medzi fanúšikmi vášne.

Nikdy medzi nimi nebolo priateľské puto. Skôr boli vždy súperi, ktorí si vzájomne vyznávajú rešpekt.

Mnohí už špekulovali nad tým, keby hrali obaja v jednom tíme. Fungovalo by to spojenie alebo by si skôr prekážali? Je to ťažká otázka, nad ktorou sa zamyslel Cristiano Ronaldo.

„Bolo by to veľmi zaujímavé. Myslím si, že veľkí hráči dokážu hrať spolu,“ predpovedá Portugalčan.

Ako by sa spojenie Messi a Ronaldo v jednom tíme prejavilo na počte získaných Zlatých lôpt? „Myslím si, že by som ich mal viac ako on, ale nebolo by to výraznejšie viac," povedal Ronaldo.