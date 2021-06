Rakúšanov v bojovnom zápase vytrápilo Severné Macedónsko: Súpera zlomili až v závere

Futbalisti Rakúska zvíťazili v nedeľnom súboji C-skupiny EURO 2020 nad Severným Macedónskom 3:1 vďaka presným zásahom Stefana Lainera, Michaela Gregoritscha a Marka Arnautoviča.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Debutant na kontinentálnom šampionáte zaostával po góle Stefana Lainera z 18. minúty, ešte v prvom polčase ale dokázal vyrovnať 37-ročný veterán a kapitán mužstva Goran Pandev, ktorý sa stal druhým najstarším strelcom gólu na ME. Rekord drží Rakúšan Ivica Vastič, ktorý skóroval proti Poľsku na EURO 2008 vo veku 38 rokov a 257 dní. Po zmene strán rozhodli o triumfe Rakúska Michael Gregoritsch s Markom Arnautovičom.

Za Severné Macedónsko nastúpili v priebehu druhého polčasu na Národnom štadióne v Bukurešti aj dvaja hráči, ktorí si v minulej sezóne obliekali dresy slovenských fortunaligových klubov - Tihomir Kostadinov z MFK Ružomberok a Milan Ristovski z FC Spartak Trnava.

V druhom nedeľnom zápase "céčka" privítalo Holandsko Ukrajinu (21.00 SELČ v Amsterdame). V 2. kole skupinovej fázy si Ukrajina zmeria sily so Severným Macedónskom (17. júna o 15.00 SELČ v Bukurešti), o šesť hodín neskôr v Amsterdame nastúpia domáci Holanďania proti Rakúsku.

C-skupina - 1. kolo:

Bukurešť

Rakúsko - Severné Macedónsko 3:1 (1:1)

Góly: 18. Lainer, 78. Gregoritsch, 89. Arnautovič - 28. Pandev. Rozhodovali: Ekberg - Culum, Hallberg (všetci Švéd.), ŽK: Lainer - Trajkovski, Alioski

Rakúsko: Bachmann - Lainer, Dragovič (46. Lienhart), Hinterreger, Ulmer - Baumgartner (58. Gregoritsch), Laimer (90.+3 Baumgartlinger), X. Schlager (90.+4 Ilsanker), Alaba - Sabitzer - Kalajdžič (59. Arnautovič)

Severné Macedónsko: Dimitrievski - Nikolov (64. Bejtulai), S. Ristovski, Velkovski, Musliu (87. M. Ristovski), Alioski - Bardhi (82. Tričkovski), Ademi, Elmas - Pandev, Trajkovski (64. Kostadinov)

Po nezáživnom úvode a taktických oťukávačkách udreli Rakúšania ako prví. Sabitzerov pas z hĺbky poľa našiel pred bránkou nabiehajúceho Lainera, ktorý volejom do protipohybu prekonal brankára Dimitrievskeho - 1:0. Severní Macedónci sa nestihli spamätať z prvého úderu a o pár minút takmer inkasovali druhý od Kalajdžiča, tentoraz bol Dimitrievski pripravený. Rakúšania kontrolovali dianie na trávniku, v 28. minúte však po nedorozumení stredných obrancov a fatálnej hrúbke brankára Bachmanna inkasovali. Lopta sa so šťastím odrazila k Pandevovi, ktorý celú situáciu sledoval a poľahky ju zasunul do prázdnej brány - 1:1. Rakúšania mali aj naďalej platonickú prevahu v poli, ale gólové šance si vypracovať nedokázali.

Aj do druhého polčasu vstúpil papierový favorit aktívne, centrované lopty rakúskych krídelníkov ale nenachádzali v šestnástke adresáta. Po hodine hry sa zrodila ojedinelá šanca Severných Macedóncov, ktorú zmaril Bachmann včasným vybehnutím, dorážka Pandeva išla vysoko nad. V 64. minúte mohol dostať Rakúsko opäť do vedenia striedajúci Gregoritsch. Zavesil sa na center do vzduchu, ale jeho hlavičku Dimitrievski vyškriabal končekmi prstov. V 78. minúte už bol ale prikrátky na jeho pohotové zakončenie po presnom centri Alabu - 2:1. V 89. minúte pridal poistku ďalší "žolík" rakúskeho kouča Arnautovič, obišiel aj brankára a pohodlne skóroval - 3:1.