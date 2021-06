Lekár Malovič prehovoril o promptnom zásahu: Čo zachránilo Eriksenovi život

Nielen Dánsko, ale celý futbalový svet oslavuje jediného človeka! Toho, kto zachránil Christianovi Eriksenovi život svojou rýchlou a pohotovou reakciou.

Fotogaléria 21 fotiek v galérii

Kapitán futbalistov Dánska Simon Kjaer (32) mal najviac duchaprítomnosti a uvoľnil spoluhráčovi dýchacie cesty, čím mu zachránil život. Potom ešte stihol utešovať aj Eriksenovu manželku Sabrinu (28), no na dohrávku súboja s Fínskom už v sebe nenašiel sily!

Tú 43. minútu duelu Dánsko - Fínsko budú mať fanúšikovia ešte dlho pred očami. Spoluhráč hodil na Eriksena loptu z autu a on sa zrútil na trávnik... „Ja som si myslel, že sa potkol, ale keď dopadol bezvládne dolu tvárou, vedel som, že je zle,“ spustil z Londýna, kde pôsobí na EURO slovenský lekár Pavel Malovič, ktorý pochválil pomoc, ktorú hráč dostal.

„Bol to srdcový kolaps, pri ktorom mal hlboko zapadnutý jazyk. Rozhodli rýchle reakcie jeho spoluhráča a potom aj tímových lekárov a kolegu - dopingového komisára, ktorý je záchranár. To všetko zohralo hlavnú úlohu v logistike rýchlej prvej pomoci. Všetkým sa zdalo, že to bolo dlho, ale jeho oživenie netrvalo dlhšie ako desať minút. Už na ploche sa prebral, dlhšie trvá príprava pacienta na správny prevoz do nemocnice. Dánsky lekár sa musel uistiť, že na nosidlách všetko funguje tak, ako treba. Hráča pri vedomí odviezli sanitkou do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti,“ pokračoval Malovič, ktorý vyzdvihol zdravotnú prípravu UEFA na šampionát.

Na každom štadióne sú vycvičené tímy, ktoré majú také vybavenie, aké majú tie najlepšie sanitky na oživovanie. Všetci medicínski pracovníci, aj dopingoví komisári, ale aj tímoví lekári musia ovládať jeho použitie tak, ako to predviedol Dán. „Ľudia boli nervózni, lebo nič nevideli, ale nad plochou funguje len pre nás zdravotníkov na šampionáte „medicínske jastrabie oko“, aby bolo vidno, čo sa tam deje, či sa urobilo všetko. Ja pôsobím v Londýne a záznam „jastrabieho oka“ z Kodane sme rozoberali pred duelom Anglicko - Chorvátsko,“ dodal skúsený športový lekár, ktorý už vedel, že u Dána bola potvrdená úplná zástava srdca, čo potvrdil tímový lekár Morten Boesen, k príčine kolapsu ale nevedel povedať nič viac.

Ani covid, ani očkovanie

Kolaps dánskeho futbalistu okamžite riešil šéf Interu Miláno Giuseppe Marotta, ale aj kardiológ hráčovho bývalého klubu Tottenham Sanjay Sharma. Marotta pre televíziu RAI Sport zareagoval na zvesti, že Eriksen prekonal covid, a ten zanechal stopy na jeho srdci: „Nemal covid a nebol ani očkovaný.“ Sharmu pohľad na bezvládne padajúceho hráča vydesil. „Pomyslel som si: ‚Bože, je tam niečo, čo sme prehliadli?‘ Ale prezrel som si všetky výsledky znovu a všetko bolo perfektné,“ uviedol pre Mail on Sunday.