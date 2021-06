Angličania zvládli šláger s Chorvátskom: Vo Webley rozhodol Sterling

V prvom šlágri EURO 2020 zvíťazili futbalisti Anglicka nad Chorvátskom 1:0. Trojbodový úlovok v nedeľnom dueli D-skupiny im zabezpečil gól Raheema Sterlinga z 57. minúty.

Ďalší zápas na šampionáte odohrajú Angličania v piatok 18. júna o 21.00 SELČ proti Škótsku vo Wembley, Chorváti sa predstavia o tri hodiny skôr v Glasgowe proti Česku.



D-skupina - 1. kolo:

Wembley

Anglicko - Chorvátsko 1:0 (0:0)

Gól: 57. Sterling. Rozhodovali: Orsato - Giallatini, Preti (všetci Tal.), ŽK: Foden - Čaleta-Car, Kovačič, Brozovič

Anglicko: Pickford - Walker, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice - Sterling (90.+2 Calvert-Lewin), Mount, Foden (71. Rashford) - Kane (82. Bellingham)

Chorvátsko: Livakovič - Vrsaljko, Vida, Čaleta-Car, Gvardiol - Modrič, Brozovič (70. Vlašič), Kovačič (85. Pašalič) - Kramarič (70. Brekalo), Rebič (78. Petkovič), Perišič



Angličania vstúpili do jedného zo šlágrov celého šampionátu tlakom a šancami. Prvú a hneď obrovskú mal v 6. minúte Foden, ktorý si šikovne posunul loptu na ľavačku a opečiatkoval ňou pravú žrď. O chvíľu nebezpečne vystrelil Phillips, jeho tvrdý pokus riadne preveril pozornosť Livakoviča. Chorvátom robil problémy vysoký pressing, nápor Albiónu však ustáli a postupne sa dostali do zápasu. Zopár sľubných náznakov šancí ale nedotiahli do konca, Pickford bol stále bez práce. Angličania to v ďalšom priebehu prvého polčasu skúšali nakopávanými loptami, tadiaľ ale neviedla cesta k úspechu. V 43. minúte po ruke Čaletu-Cara zahrávali priamy kop z ideálnej pozície spoza šestnástky. K lopte sa postavil Trippier, ale trafil iba hlavu Perišiča stojaceho v múre.

V 57. minúte Phillips našiel kolmicou v šestnástke číhajúceho Sterlinga, pri ktorom bol neskoro Gvardiol a nezabránil mu otvoriť skóre - 1:0. O tri minúty mohli Angličania zdvojnásobiť náskok, lenže Mountov center na vzdialenú žrď nedokázal Kane z tesnej blízkosti usmerniť do siete a navyše potreboval ošetrenie po náraze do konštrukcie brány. Chorváti kontrovali pokusmi Kovačiča a Rebiča, skóre sa však nezmenilo. V 82. minúte sa dostal na trávnik namiesto kapitána Kanea stredopoliar Jude Bellingham a vo veku 17 rokov a 349 dní sa stal najmladším hráčom, ktorý nastúpil v zápase ME. Angličania rutinérsky ukontrolovali záver stretnutia, nepustili súpera do tlaku a premiérovo zvládli úvodné vystúpenie na ME za tri body.