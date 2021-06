Najhoršie chvíle v živote: Oživovanie Eriksena sledovala aj jeho zronená manželka

Šok vystriedali minúty strachu a boj o život. Chvíľu pred koncom prvého polčasu stretnutia B-skupiny ME medzi Dánskom a Fínskom skolaboval dánsky stredopoliar Christian Eriksen (29).

Futbal išiel bokom, privolaní záchranári začali priamo na trávniku resuscitáciu! Spoluhráča Milana Škriniara z milánskeho Interu odviezli vo vážnom stave do nemocnice! Podľa Európskej futbalovej únie (UEFA) sa ho podarilo stabilizovať a čakali ho potrebné vyšetrenia.

Eriksen odpadol v 43. minúte v čase, keď mal preberať loptu po autovom vhadzovaní. Futbalisti okamžite privolali klubových zdravotníkov a tí potom príslušníkov záchrannej služby. Nádherné gesto fanúšikov: Z toho, čo nastalo po kolapse Eriksena, naskakujú zimomriavky

Podľa všetkého opora Interu Miláno odpadla bez cudzieho zavinenia. Vyzeralo to tak, že Eriksenovi aj zapadol jazyk. Dostal masáž srdca a použili defibrilátor. Spoluhráči vytvorili okolo Eriksena kruh a po tvárach im stekali slzy.

Na trávniku sa objavila aj hráčova manželka Sabrina, ktorú utešovali brankár Kasper Schmeichel a kapitán Simon Kjaer. Po zhruba desiatich minútach Fíni zamierili do kabín, po nich zdravotníci odviezli Eriksena na nosidlách rovno do nemocnice.

Celý štadión bol v šoku, zápas rozhodcovia, prirodzene, prerušili. Expert televíznej stanice ZDF Mertesacker na otázku, či si vie predstaviť pokračovanie duelu, odpovedal: „Nie. Všetky myšlienky smerujú ku Christianovi a jeho rodine.“ Hororové momenty na ME: Christian Eriksen bojoval o život, lekári ho museli oživovať!

Trvalo to štrnásť minút, než Eriksena odviezli na no sidlách do sanitky. Aby ho nevideli fanúšikovia a nesnímali kamery, zdravotníci okolo neho natiahli vlajky.

„Zápas bol z dôvodu lekárskej pohotovosti prerušený,“ oznámila UEFA. Duel sa napokon odohral na žiadosť samotného Eriksena, ktorý sa ozval spoluhráčom z nemocnice. Dáni však prehrali s Fínskom 0:1.

Eriksen hrával za Ajax Amsterdam, Tottenham a v januári 2020 prestúpil do Interu Miláno. S manželkou Sabrinou vychovávajú syna Alfreda.