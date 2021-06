Promintentný fanúšik na letisku v Petrohrade: Kto prišiel podporiť syna na zápas s Poľskom?

Do Petrohradu, kde zajtra slovenská reprezentácia nastúpi na úvodný zápas európskeho šampionátu proti Poľsku, dorazila v nedeľu prvá várka našich fanúšikov.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii Prominentný zákazník jednej cestovky, ktorá fanúšikovský zájazd organizovala, letel v spoločnosti priateľky povzbudiť slovenský tím na významnom podujatí už po tretí raz.

Už od skorého rána sa v nedeľu na bratislavskom letisku začali schádzať futbaloví nadšenci z celého Slovenska. Tri cestovné kancelárie sa totiž spojili a zorganizovali zájazd pre fanúšikov, ktorí sú po období pandémie doslova hladní po futbale a neváhali sa vydať na cestu na šampionát.

„Cesta do Petrohradu stála nejaké to euro a komplikácie pri vybavovaní všetkého potrebného pre vstup do Ruska, ale vidieť našich na EURO stojí za to,“ vyjadril sa jeden z priaznivcov slovenskej reprezentácie. Ďalší z nich zase verí, že „tarkovičovcom“ sa podarí postúpiť zo skupiny. „Ale aj keby to náhodou nevyšlo, netreba ich zatracovať. My im však budeme fandiť o dušu,“ tvrdil fanúšik zo stredného Slovenska.

Z B. Bystrice dorazil aj najprominentnejší z nich, otec reprezentačného kapitána Mareka Hamšíka. „Bol som na každom významnom podujatí, na ktorom sa Slovensko zúčastnilo. Či už na MS 2010 v Afrike, EURO 2016 vo Francúzsku a aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii idem aj teraz. Nemôžem si to proste nechať ujsť. Vraciam sa po prvom zápase a potom pôjdem do Sevilly a beriem aj dvoch Marekových synov. Je jasné, že budeme držať palce a verím, že to dobre dopadne,“ povedal pre Nový Čas Richard Hamšík.