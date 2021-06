Poľská legenda dvíha varovný prst: Varovanie pred duelom so Slovenskom

Bol členom zlatej éry poľského futbalu! Počas desiatich rokov (1972 – 1982) vybojoval s reprezentáciou na dvoch olympiádach a dvoch svetových šampionátoch zlato, striebro a dva bronzy.

Skvelý útočník a bývalý šéf Poľského futbalového zväzu Grzegorz Lato (71) dvíha pred pondelkovým súbojom proti Slovensku varovný prst.

Poľský národný tím má základňu doma v Sopotoch a od médií to poriadne schytáva. Nový portugalský tréner Paulo Sousa má zatiaľ za sebou neuspokojivé výsledky. Z piatich tohtoročných zápasov vyhrali jeho zverenci iba raz – nad Andorrou. S Angličanmi prehrali a dosiahli tri remízy. Škriniar po kolapse spoluhráča Eriksena: Písali sme si v skupine Interu, takéto správy nám dal!

Lato predpovedá, že vstup do šampionátu veľa napovie o postupových ambíciách. V prípade neúspechu by sa Poliakom strata bodov ťažko doháňala v druhom súboji skupiny v Seville proti Španielsku. „Pre mňa je najdôležitejší zápas so Slovenskom. Očakávam, že v ňom zvíťazíme, ale nebude to také jednoduché, ako si všetci myslia. Musíme do toho vložiť všetky sily, bude to boj,“ povedal najlepší strelec MS 1974 pre Super Express, magazín EURO.

Poľsko sa podľa neho dostalo do ťažkej skupiny, lebo Španielsko „bolo vždy silné a proti Švédom sa nám veľmi nedarí“. Lato má viacero kandidátov na zisk titulu majstra Európy. „Vyloženého favorita nevidím. Na vrchole by radi skončili Španieli, Portugalčania i Nemci, ktorým sa v poslednom čase nedarilo. Nadvládu budú chcieť potvrdiť Francúzi, k nim by som pridal aj Angličanov,“ dodal.