Svet sa baví: Česi vyhrajú futbalové EURO, predpovedá simulácia

Futbalové EURO 2021 nevyhrá nikto z favoritov, ale prekvapivo Česi. Predvída to spoločnosť Sportradar, ktorá na základe najrôznejších dát vytvorila simuláciu, z ktorej vyšiel prekvapujúci víťaz.

Väčšina odborníkov totiž favorizuje na postup z "českej" skupiny Anglicko a Chorvátsko. Preto je prognóza spoločnosti Sportradar prekvapujúca.

Analytická firma totiž predpovedala, že víťazom bude Česká republika.

Sportradar sa pritom opiera o simulácie, ktoré vypracovali na základe algoritmov a dát z predchádzajúcich 20 šampionátov. "Pri simulácii sme využili celú šírku našich technických vymožeností," uvádzajú tvorcovia.

Prekvapením nie je len celkový triumf Česka, ktorý si spoločnosť pre futbalových fanúšikov pripravila. Šokujúce je aj zloženie samotného finále, pretože by sa v ňom podľa prognózy mali stretnúť Česko s Dánskom.

Česi by pritom mali zvíťaziť tesným rozdielom 3: 2. "Futbal je nepredvídateľný. Je to jedna z vecí, ktoré na ňom milujeme najviac, ale len málo fanúšikov by do finále tipovalo Českú republiku a Dánsko," uviedol k prognóze regionálny riaditeľ spoločnosti Werner Becher.

Českí hráči podľa Sportradar postúpia cez Španielsko, Nemecko a veľmi silné Portugalsko s najväčšou hviezdou turnaja Cristianom Ronaldom. Slovenskí futbalisti sa v analýzy nespomínali, pravdepodobne sa očakáva, že nepostúpia zo skupiny.