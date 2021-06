Slovenská reprezentácia v prognózach našich majstrov Európy 76: Ako im veria legendy?

Dodnes sú pýchou nášho futbalu! Až deväť Slovákov nastúpilo v tíme ČSSR vo víťaznom finále majstrovstiev Európy 1976 proti Spolkovej republike Nemecko (2:2, na penalty 5:3) v Belehrade.

V 20-člennom výbere trénerskej dvojice Ježek - Vengloš ich bolo až 15. Nasledujúce generácie už tak vysoko nedosiahli. Tá súčasná, vedená kapitánom Markom Hamšíkom (33), rozbehne v pondelok boje na svojom druhom kontinentálnom šampionáte za sebou. Čo im predpovedajú zlatí predchodcovia spred 45 rokov?

Alexander Vencel (77): Bojím sa o našu ofenzívu

Brankár (bol náhradníkom Iva Viktora)

„Majstrovstvá Európy či sveta si vyžadujú, aby hráči mali práve počas nich najlepšiu formu a boli zdraví. Na takomto turnaji sa trestá každá chybička a problém. Po nie najlepších výsledkoch v tomto roku sme nemohli ísť na šampionát s pozitívnymi prognózami. Sme v pozícii outsidera, ktorý môže prekvapiť. Naše mužstvo je nevyspytateľné. Dostali sme sa do veľmi silnej skupiny. Bojím sa iba o našu ofenzívu. Máme ju slabšiu. Aj naši súperi majú problémy. V kútiku duše verím, že sa nebudeme vracať domov s hanbou.“

Karol Dobiaš (73): Česi nie, Slovákom želám postup

Obranca (vo finále dal druhý gól ČSSR)

„Keďže už niekoľko desaťročí žijem v Prahe, viac sledujem český ako slovenský futbal. Preto úprimne hovorím, že Česi, ktorí majú za súperov Škótsko, Anglicko a Chorvátsko, v žiadnom prípade nepostúpia zo skupiny. Predvádzajú totiž katastrofálnu hru. Stavím 2 500 korún na to, že prehrajú hneď prvý zápas so Škótskom. Slováci sa dostali tiež do náročnej skupiny. Budú sa spoliehať najmä na vodcovské schopnosti kapitána Hamšíka, okolo ktorého sa formuje perspektívna partia hráčov. Držím im palce a želám postup do osemfinále.“

Ladislav Jurkemik (67): Nechcem vidieť len bránenie

Obranca (v rozstrele premenil štvrtú penaltu)

„Ako fanúšik čakám od našich hráčov otvorenejší futbal s väčším oduševnením, lebo zatiaľ som to nevidel. Nemôžu sa spoliehať len na obranu a vpredu hrať s jedným útočníkom. S takým futbalom sa ďaleko nedostaneme. Chce to viac odvahy. Sebavedomia majú všetci dosť mimo ihriska, ale na ňom to už nie je tak vidieť. Futbal bez behania sa nedá hrať. Málo našich hráčov má zápasové tempo. Niektorí nevydržia fyzicky ani 70 percent zápasu. Máme rovnaké postupové šance ako Poľsko a Švédsko. V súbojoch s nimi sa rozhodne.“

Ján Švehlík (71): Osemfinále je celkom reálne

Útočník (vo finále otvoril skóre)

„Pokiaľ budú hráči v priebehu majstrovstiev zdraví a kostra tímu sa nezmení, potom cieľ postúpiť zo základnej skupiny do osemfinále, vidím ako celkom reálny. Jednoduché to však nebude. Poliaci a Švédi majú vo svojich kádroch väčší počet lepších individualít ako my. Je však pravda, že iba to zápasy ešte nevyhráva. Prekvapenia sa nedajú nikdy vylúčiť. Každému fanúšikovi nášho futbalu by určite zdvihlo náladu, keby sa Hamšíkovi a spol. podarilo dostať medzi 16 najlepších tímov Európy. Tak, ako pred piatimi rokmi vo Francúzsku.“