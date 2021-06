Zlý chlapec francúzskeho futbalu sa zranil v príprave pred ME: Bude Benzema chýbať na ďalšom veľkom turnaji?

Radosť francúzskych futbalistov z víťazstva 3:0 nad Bulharskom v utorkovej generálke na EURO 2020 zatienilo zranenie útočníka Karima Benzemu (33).

Navrátilec do národného tímu "Les Bleus" musel odstúpiť z hry v 41. minúte pre svalové zranenie nad pravým kolenom, na trávniku ho nahradil Olivier Giroud.

"Dostal úder do svalu v oblasti nad kolenom. Karim sa sám vypýtal dole. My by sme rovnako neboli radi, keby sme o neho prišli týždeň pred prvým zápasom na šampionáte. Je v opatere lekárov a čakáme na správy o jeho stave. Verím, že to nebude nič vážne a o pár dní bude v poriadku," citoval goal.com slová trénera francúzskeho tímu Didiera Deschampsa.

Jeho zverenci viedli po góle Antona Griezmanna, v závere zápasu sa dvakrát strelecky presadil striedajúci Giroud. Francúzi mali drvivú prevahu, vyslali až 27 striel, kým ich súper jedinú a ani tá nemierila do priestoru brány.

"Bulharov sme do ničoho nepustili, z hľadiska defenzívy som s výkonom hráčov spokojný. No dlho sme viedli len o jeden gól, čo je zradné. Takéto zápasy si pýtajú pridať druhý a tretí gól, ktoré by zlomili odpor súpera," dodal Deschamps.

Francúzi vstúpia do finálového turnaja 15. júna proti Nemecku. V F-skupine ich ešte čakajú zápasy s Maďarskom (19. júna) a Portugalskom (23. júna).